Hnutie ANO Andreja Babiša zažilo v druhom kole českých senátnych volieb nevídaný výprask. Do finálových súbojov síce vyslalo najviac kandidátov zo všetkých strán, no výsledné skóre je nemilosrdné: 0 výhier z 13 duelov.
Andrej Babiš má za sebou jeden z najhorších volebných víkendov. Hoci jeho hnutie ANO vstupovalo do druhého kola senátnych volieb v pozícii favorita s 13 želiezkami v ohni, nedokázalo premeniť ani jediný duel, píše Denník N.
Namiesto očakávaného posilnenia prišlo ANO dokonca o jedno kreslo a jeho samostatný klub sa zmenší na jedenásť senátorov. Babišovi kandidáti stratili aj zdanlivo isté víťazstvá – napríklad na Karvinsku, kde starostka Orlovej po jednoznačnom prvom kole napokon podľahla vyzývateľovi Petrovi Kazíkovi (hnutie OK).
Naplno sa tak potvrdil tradičný fenomén českých dvojkolových volieb: v priamom súboji jedného na jedného sa voliči ostatných strán spoja proti komukoľvek z Babišovho tábora.
Rakušan na koni, Piráti bez zastúpenia
Jednoznačným víťazom volieb sa stalo opozičné hnutie STAN pod vedením bývalého ministra vnútra Víta Rakušana:
- Starostovia (STAN) získali 10 mandátov, čím výrazne prekonali vlastné očakávania. Do senátorského kresla zasadne napríklad bývalý náčelník generálneho štábu českej armády Karel Řehka či spisovateľ Jiří Padevět.
- Občianski demokrati (ODS) brali 7 kresiel, vďaka čomu si klub ODS a TOP 09 udrží pozíciu najsilnejšej frakcie a Miloš Vystrčil zrejme zostane na čele Senátu.
- Piráti naopak utrpeli trpkú prehru – v Kladne tesne neuspela Adéla Šípová a strana stratila svoje posledné zastúpenie v hornej komore.