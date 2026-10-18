V utorkovom žrebovaní obľúbenej európskej lotérie Eurojackpot padla najvyššia možná výhra – astronomických 120 miliónov eur.
Utorkové žrebovanie (13. 10.) medzinárodnej lotérie Eurojackpot prinieslo jednému z hráčov rozprávkové bohatstvo, ktoré pohodlne zabezpečí niekoľko budúcich generácií. Na tikete sa mu podarilo bezchybne skombinovať päticu hlavných čísel 11, 17, 20, 22 a 35 s dvojicou dodatkových powerballových čísel 4 a 8, píše magazín Heute.
Podľa informácií portálu Heute.at je novým multimilionárom 35-ročný muž pochádzajúci z okresu Mettmann v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Pre výhercu je navyše obrovským bonusom fakt, že rovnakú kombináciu nikto iný nepodal – celých 120 miliónov eur tak zostáva výlučne v jeho rukách.
Bohatá nádielka v druhom poradí
Utorok však nebol štedrý len k držiteľovi hlavného jackpotu. Obrovský dôvod na oslavu má aj sedem ďalších hráčov, ktorí skončili v tesnom závese v druhom výhernom poradí. Každý z nich si pripíše na účet takmer tri milióny eur. Dvaja z nich pochádzajú opäť z Nemecka, zatiaľ čo zvyšné tikety boli podané v Dánsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku a u našich susedov v Poľsku.
Maximálny jackpot padol už jedenásty raz
Suma 120 miliónov eur predstavuje absolútny finančný strop, na ktorý môže jackpot v tejto lotérii narásť. Od zavedenia pravidiel sa na túto maximálnu hranicu vyšplhal aktuálne už po jedenásty raz.
Až v ôsmich prípadoch si celých 120 miliónov odniesol jediný šťastlivec, pričom v minulosti sa z takejto životnej výhry radovali stávkari z Nemecka, Dánska, Nórska a Česka. Iba dvakrát sa stalo, že sa o maximálnu sumu museli dvaja hráči podeliť na polovicu po 60 miliónov eur. Zhodou okolností sa tak stalo v apríli a decembri 2024, pričom v oboch prípadoch putovala polovica výhry práve do Severného Porýnia-Vestfálska.