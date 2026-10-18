Vláda plánuje v dotovaní účtov za energie pokračovať aj v roku 2027 a rezort hospodárstva naďalej hovorí o adresnom prístupe. Podľa energetického experta Andreja Hanzela má však systém od skutočnej adresnosti ďaleko.
Štát plánuje pokračovať v kompenzáciách cien energií pre slovenské domácnosti aj v roku 2027. Hoci ministerka hospodárstva opakovane uisťuje, že energopomoc bude cielená a spravodlivá, odborníci z praxe v nastavenom mechanizme vidia vážne trhliny. Energetický analytik Andrej Hanzel pre tnlive.sk upozorňuje, že skutočná adresnosť zostáva na papieri a výsledný finančný efekt pre peňaženky bežných ľudí bude zanedbateľný.
Systém posudzovania je navyše pomerne komplikovaný a pre bežného človeka ťažko čitateľný. Tí, ktorí si chcú overiť svoje zaradenie, sa musia spoliehať na oficiálne nariadenia, webovú stránku energopomoc.sk alebo telefonickú infolinku. Dobrou správou zatiaľ zostáva len to, že podľa doterajších pravidiel nebolo potrebné o pomoc osobitne žiadať a proces bežal automaticky.
Podmienky splní aj rodina s príjmom 7-tisíc eur
Kto vlastne získa nárok na štátnu zľavu? Mechanizmus pracuje s takzvanou energetickou bonitou, ktorá sa počíta z celkového príjmu domácnosti a prepočítava sa koeficientmi podľa počtu a veku jej členov.