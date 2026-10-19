Zároveň obhajoval rozhodnutie nezaviesť nové sankcie voči Moskve.
Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Obvinil ho, že nechce ukončiť vojnu s Ruskom a nikdy o to podľa neho ani nemal záujem. Uviedol to na sociálnej sieti Truth Social.
„Jeho krajina je v troskách,“ vyhlásil Trump. Zelenskému vyčítal, že pred dvoma rokmi mohol vyrokovať výhodnejšiu mierovú dohodu. Kritizoval aj ukrajinské útoky na ruské rafinérie, ktoré podľa neho poškodzujú svetový trh s palivami.
Trump zároveň obhajoval svoje rozhodnutie nezaviesť nové sankcie voči Rusku a dočasne uvoľniť obmedzenia na ruskú naftu. Tvrdí, že nechce Moskvu odradiť od mierových rokovaní. Jeho rozhodnutie vyvolalo kritiku Ukrajiny a jej spojencov.
Medzitým ruský prezident Vladimir Putin navrhol spoločné rokovanie s Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom o vojne na Ukrajine. Podľa denníka The Wall Street Journal by sa stretnutie mohlo uskutočniť v novembri v Číne, bez účasti Zelenského. Trump však s návrhom zatiaľ nesúhlasil.