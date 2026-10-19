„Jeho krajina je v troskách.“ Trump ostro kritizuje Zelenského a tvrdí, že nikdy nechcel ukončiť vojnu
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TASR
dnes 19. októbra 2026 o 18:30
Čas čítania 0:34

„Jeho krajina je v troskách.“ Trump ostro kritizuje Zelenského a tvrdí, že nikdy nechcel ukončiť vojnu

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„Jeho krajina je v troskách.“ Trump ostro kritizuje Zelenského a tvrdí, že nikdy nechcel ukončiť vojnu
Zdroj: TASR/AP/Stefan Jeremiah

Zároveň obhajoval rozhodnutie nezaviesť nové sankcie voči Moskve.

Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Obvinil ho, že nechce ukončiť vojnu s Ruskom a nikdy o to podľa neho ani nemal záujem. Uviedol to na sociálnej sieti Truth Social.

„Jeho krajina je v troskách,“ vyhlásil Trump. Zelenskému vyčítal, že pred dvoma rokmi mohol vyrokovať výhodnejšiu mierovú dohodu. Kritizoval aj ukrajinské útoky na ruské rafinérie, ktoré podľa neho poškodzujú svetový trh s palivami.

Trump zároveň obhajoval svoje rozhodnutie nezaviesť nové sankcie voči Rusku a dočasne uvoľniť obmedzenia na ruskú naftu. Tvrdí, že nechce Moskvu odradiť od mierových rokovaní. Jeho rozhodnutie vyvolalo kritiku Ukrajiny a jej spojencov.

Medzitým ruský prezident Vladimir Putin navrhol spoločné rokovanie s Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom o vojne na Ukrajine. Podľa denníka The Wall Street Journal by sa stretnutie mohlo uskutočniť v novembri v Číne, bez účasti Zelenského. Trump však s návrhom zatiaľ nesúhlasil.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Stefan Jeremiah
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