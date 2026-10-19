Múzeum preto nemohlo otvoriť v plánovanom čase a malo zostať zatvorené najmenej do poludnia.
Skupina približne 50 študentov v pondelok (19. októbra) zablokovala vstupy do parížskeho múzea Louvre. Jedno z najznámejších múzeí sveta preto nemohlo otvoriť v plánovanom čase.
Študenti z École du Louvre sa protestom pridali k celonárodnému hnutiu stredoškolákov a vyjadrili nesúhlas s postupom polície počas nedávnych demonštrácií. „S hrdosťou oznamujeme, že blokujeme najväčšie múzeum na svete,“ stálo na jednom z transparentov.
Louvre malo zostať pre verejnosť úplne zatvorené najmenej do pondelkového poludnia. Múzeum pritom denne navštívi približne 30-tisíc ľudí. Jeho vedenie uviedlo, že protest nesúvisí priamo s múzeom a študenti chceli predovšetkým pritiahnuť pozornosť verejnosti.
Francúzsko počas víkendu zasiahli násilné protesty proti vysokým životným nákladom. Po nepokojoch ponúkol demisiu minister vnútra Laurent Nuñez, prezident Emmanuel Macron ju však odmietol.