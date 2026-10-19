Teploty môžu v stredu vystúpiť až na 21 °C, no počítať treba aj s oblačnosťou, slabým dažďom a silným vetrom na horách.
Slovensko čaká v nasledujúcom týždni prevažne oblačné, no na október pomerne teplé počasie. Teploty sa môžu vyšplhať až na 21 °C. Objavia sa aj slabé zrážky, výraznejší dážď však meteorológovia neočakávajú, informuje portál iMeteo.
V pondelok (19. októbra) sa mierne ochladí a teploty vystúpia najviac na 17 °C. Ojedinele môže slabo zapršať, vo vysokých polohách aj zasnežiť. V utorok (20. októbra) bude prevažne oblačno s teplotami od 13 do 18 °C. Na severe sa rozfúka silnejší vietor, ktorý môže na horách dosiahnuť silu víchrice.
Najvyššie teploty prídu v stredu (21. októbra), keď sa na juhozápade môže otepliť až na 21 °C. Počítať však treba s oblačnosťou, slabým dažďom a rannými hmlami.
Vo štvrtok (22. októbra) a piatok (23. októbra) sa opäť mierne ochladí, pričom teploty dosiahnu najviac 16 °C. Zrážok bude minimum a miestami sa môže vyjasniť. Počas celého týždňa treba rátať s chladnými nocami a vo vyšších horských polohách aj so slabým snežením.