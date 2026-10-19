Tragédiu videli veriaci v kostole aj diváci živého prenosu.
Katolícky kňaz Patricio Alfredo Sánchez Molinari zomrel počas omše v ekvádorskom meste Guayaquil po tom, ako na neho spadol mohutný kríž. Tragédiu zachytil živý prenos bohoslužby, informuje denník New York Post.
Krátko pred nešťastím pritom kňaz hovoril o smrti a pominuteľnosti života. Veriacim pripomínal, aby netrávili príliš veľa času na mobilných telefónoch a viac sa venovali Bohu a svojim blízkym.
„Jedného dňa všetci, ktorí sme tu, tiež zomrieme,“ povedal počas kázne. Následne začal ďalšiu modlitbu, keď sa zo steny za ním náhle uvoľnil ťažký kríž a spadol priamo na neho.
Veriaci začali kričať, pribehli kňazovi na pomoc a privolali záchranárov. Napriek ich zásahu kňaz v ten istý deň zomrel. Jeho smrť potvrdila aj miestna arcidiecéza.
Príčina pádu kríža zatiaľ nie je známa. Cirkevní predstavitelia dosiaľ neposkytli bližšie vysvetlenie tragickej nehody.