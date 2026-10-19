Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.
Dvadsaťpäťročný muž vyliezol v pondelok predpoludním na železničnej stanici v Piešťanoch na vagón stojaci na odstavnej koľaji. Dostal zásah prúdom z trakčného vedenia. Zraneniam na mieste podľahol. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Privolaní záchranári poskytli mladému mužovi prvú pomoc. Napriek ich maximálnej snahe utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila polícia. V súvislosti s tragickou udalosťou je vedené trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Vlaková doprava v danom úseku nebola obmedzená.
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