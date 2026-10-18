72-ročný obyvateľ domova dôchodcov vytiahol v jedálni nôž a zaútočil na tri seniorky.
Krvavý incident otriasol mestským opatrovateľským domovom St. Vitus-Stift v meste Olfen na západe Nemecka. V piatok večer sa v priestoroch spoločnej jedálne strhla panika, keď jeden z klientov zariadenia z ničoho nič vytiahol nôž a začal útočiť na prítomné ženy.
Besnenie 72-ročného muža malo fatálne následky. Najstaršia z napadnutých, 86-ročná seniorka, utrpela devastačné bodné poranenia, ktorým priamo na mieste podľahla. Ďalšie dve obyvateľky zariadenia vo veku 81 a 83 rokov utrpeli vážne zranenia. Stav 83-ročnej ženy bol bezprostredne po prevoze do nemocnice kritický, lekárom sa ju však počas soboty podarilo stabilizovať.
Masívny zásah záchranárov
Pri domove seniorov zasahovali desiatky policajtov a zdravotníkov. Pre vážnosť situácie a charakter zranení museli pred budovou pristáť dva záchranárske vrtuľníky, ktoré pacientky transportovali do špecializovaných nemocníc.
Priebeh samotného zadržania podozrivého bol až mrazivo pokojný. Muž, ktorý je podľa medializovaných informácií odkázaný na invalidný vozík, sa po krvavom útoku sám presunul z jedálne naspäť do svojej izby. Keď na miesto dorazila zásahová policajná jednotka, nekládol žiadny odpor a nechal sa odviesť.
Údajná pomsta za šikanovanie
Vyšetrovanie prípadu si okamžite prevzala kriminálna polícia a prokuratúra, ktorá v sobotu večer informovala o vydaní zatykača. Senior čelí obvineniam z trestného činu zabitia, pokusu o zabitie a spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví. Vzhľadom na jeho fyzický aj psychický stav sa očakáva, že vyšetrovaciu väzbu strávi v špecializovanej väzenskej nemocnici.
Oficiálny motív útoku vyšetrovatelia zatiaľ nešpecifikovali, no denník Bild prišiel s informáciou, že muž sa počas výsluchu bránil tvrdením, že zo strany ostatných obyvateľov zariadenia dlhodobo čelil šikane a útok mal byť aktom pomsty.
V zariadení St. Vitus-Stift, ktoré patrí pod správu mesta Olfen, žije 77 seniorov odkázaných na celodennú opateru. Súčasťou komplexu sú aj desiatky bezbariérových bytov pre podporované bývanie a špecializované oddelenie pre seniorov s demenciou. Vedenie mesta aj personál sú z piatkovej tragédie v šoku a na mieste pomáhajú psychológovia.