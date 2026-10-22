Kauza vraždy exprimátora Basternáka po 16 rokoch pokračuje: Polícia navrhuje obžalovať muža, ktorý ho pred smrťou sledoval
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Daniel Zbudila
dnes 22. októbra 2026 o 19:20
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Kauza vraždy exprimátora Basternáka po 16 rokoch pokračuje: Polícia navrhuje obžalovať muža, ktorý ho pred smrťou sledoval

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Kauza vraždy exprimátora Basternáka po 16 rokoch pokračuje: Polícia navrhuje obžalovať muža, ktorý ho pred smrťou sledoval
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ani právoplatné rozsudky pre štvoricu páchateľov vrátane Aleny Zsuzsovej neznamenali bodku za brutálnou popravou bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka z júla 2010.

Vyšetrovanie politickej likvidácie z leta 2010 prinieslo po šestnástich rokoch ďalší procesný posun. Hovorca policajného prezídia pre Aktuality Roman Hájek potvrdil, že vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK ukončil vyšetrovanie ďalšej osoby a spis odovzdal prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby za účasť na obzvlášť závažnom zločine úkladnej vraždy.

Obvinený sa mal v júni 2010 podieľať na tajnom monitorovaní a sledovaní pohybu bývalého primátora a regionálneho politika SMK v Hurbanove a jeho blízkom okolí, čím vrahom zabezpečil kľúčovú prípravu na samotný útok.

Za vraždu, ku ktorej došlo priamo pred Basternákovým domom, si už dávno odpykáva 25-ročný trest samotný strelec Štefan Kaluz. Prípad sa naplno pohol dopredu až po vražde Jána Kuciaka v roku 2018, kedy prelomil mlčanie Zoltán Andruskó a následne aj strelec Kaluz.

Tresty v kauze

Najvyšší súd na základe dôkazov v októbri 2021 právoplatne poslal na 21 rokov za mreže politického konkurenta a objednávateľa Romana Ostružlíka, sprostredkovateľku Alenu Zsuzsovú aj bývalého sýkorovca Vladimíra Mosnára.

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Polícia identitu nového obvineného zatiaľ nešpecifikovala. V minulosti v prípade vystupoval aj Ladislav Végh, ktorý sa k asistencii pri príprave priznal a ako kľúčový spolupracujúci svedok mal stíhanie prerušené. Či návrh obžaloby smeruje na neho, alebo na úplne nového aktéra z mafiánskeho pozadia, ukáže až rozhodnutie prokuratúry, ktorá rozhodne o podaní obžaloby na súd.

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Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
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