Slovenské nemocnice a ambulancie prídu o ďalší často využívaný liek.
Slovenský liekový trh čaká ďalší výpadok. Podľa informácií odborného portálu ADC oznámil Štátny úrad pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), že od 31. marca budúceho roka k nám prestane prúdiť injekčný roztok Tralgit 100 inj. v balení 100 mg/2 ml.
Ide o silné analgetikum viazané výhradne na lekársky predpis, ktoré obsahuje účinnú látku tramadóliumchlorid. Liek pôsobí priamo na centrálny nervový systém, kde znižuje vnímanie stredne ťažkej až neznesiteľnej bolesti, uvádza portál ADC.
Kľúčový pomocník v nemocniciach aj ambulanciách
Tralgit patrí v slovenskom zdravotníctve k dlhodobo a frekventovane využívaným liekom. Zdravotníci ho aplikujú predovšetkým v prípadoch, kedy bežné voľnopredajné tlmiče bolesti zlyhávajú. Štandardne sa podáva pacientom po náročných chirurgických zákrokoch, pri akútnych úrazoch či pri invazívnych a bolestivých vyšetreniach.
Rovnako dôležitú úlohu zohráva pri dlhodobom manažmente chronickej bolesti, napríklad pri vážnych degeneratívnych ochoreniach chrbtice, poškodení periférnych nervov či v paliatívnej starostlivosti u onkologických pacientov. Po marci budúceho roka budú musieť ošetrujúci lekári pacientom nastaviť liečbu pomocou iných liečiv s rovnakou účinnou látkou alebo zvoliť iné terapeutické náhrady.