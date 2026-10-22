Známy fastfoodový gigant Subway, ktorý na Slovensku za posledné roky takmer vyhynul a scvrkol sa na posledných päť prevádzok, chystá veľkolepý návrat.
Ešte v roku 2018 fungovalo na slovenskom trhu okolo dvadsať reštaurácií s čerstvými bagetami. Nasledoval však strmý pád – začiatkom roka 2024 ich zostalo len šesť a podľa aktuálnych dát spoločnosti Emerging Bites sa sieť stenčila na posledných päť pobočiek roztrúsených v Bratislave, Nitre, Trnave a Košiciach, uvádzajú Aktuality.
Americká fastfoodová legenda sa však zo stredoeurópskeho trhu stiahnuť neplánuje. Naopak, pripravuje masívnu renesanciu.
300 nových adries pod taktovkou gastro-mága
Značka Subway uzavrela exkluzívnu desaťročnú franšízovú dohodu s viedenskou spoločnosťou Emerging Bites Holdings. Tá prevezme kompletný rozvoj a manažment značky v piatich krajinách – na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Maďarsku a Slovinsku.
Cieľ je mimoriadne ambiciózny: v regióne vybudovať v horizonte desiatich rokov 300 nových reštaurácií.
Za projektom stojí skúsené meno globálneho gastrobiznisu Farshad Abbaszadeh. Práve on dokázal vybudovať mimoriadne úspešnú sieť German Doner Kebab, ktorú z jedinej pobočky v Dubaji transformoval na globálne impérium s viac ako 170 prevádzkami. Svoje know-how teraz plánuje využiť na oživenie zašlej slávy Subwayu.
Koniec zastaraným pultom, nastupujú kiosky
Presný počet nových reštaurácií pre samotné Slovensko zatiaľ spoločnosť nešpecifikovala, no expanzia sa nezaobíde bez nových lokálnych partnerov. Vedenie plánuje oslovovať nových franšízantov a zároveň úzko spolupracovať s podnikateľmi, ktorí doterajšie pobočky udržali pri živote.
Nový partner sľubuje, že reštaurácie prejdú kompletnou vizuálnou aj technologickou premenou. Investície poputujú do moderného interiérového dizajnu, samoobslužných digitálnych kioskov a moderných objednávkových aplikácií a posilnenia marketingu zameraného na mladú generáciu zákazníkov.