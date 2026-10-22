Prežívajú peklo na zemi: Neznámy človek terorizuje rodinu z Krtíša, pred domom im zastavilo už 12 pohrebných áut
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Daniel Zbudila
dnes 22. októbra 2026 o 17:50
Čas čítania 1:04

Prežívajú peklo na zemi: Neznámy človek terorizuje rodinu z Krtíša, pred domom im zastavilo už 12 pohrebných áut

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Prežívajú peklo na zemi: Neznámy človek terorizuje rodinu z Krtíša, pred domom im zastavilo už 12 pohrebných áut
Zdroj: Flickr / Jaroslav A. Polák

Pre rodinu z obce Kamenné Kosihy v okrese Veľký Krtíš sa tento desivý scenár stal opakovanou realitou.

Zamestnanci pohrebnej služby vyrazili k nahlásenému mŕtvemu telu, no na mieste zažili šok. Pracovníci pohrebníctva Cháron prijali telefonát, v ktorom volajúci žiadal prevoz zosnulého staršieho muža z obce Kamenné Kosihy (okres Veľký Krtíš) na pohreb do Banskej Štiavnice.

Posádka však po príchode na uvedenú adresu našla nič netušiacich, živých obyvateľov. Spomínaný senior v dome navyše nikdy nebýval. Pohrebníci rýchlo pochopili, že nejde o náhodný omyl, ale o premyslený psychický nátlak, ktorý rodina znáša už dlhší čas.

Rodina terčom teroru

Pohrebná služba zverejnila situáciu na sociálnej sieti, aby upozornila na bezohľadného manipulátora, ktorý si z adresy rodiny urobil terč systematického teroru. Pohrebníctvo zistilo, že anonym poslal na rovnakú adresu už 12 pohrebných služieb z rôznych kútov Slovenska.

Drzosť volajúceho zašla v jednom prípade tak ďaleko, že dispečingu bez okolkov prikázal priviezť rovno rakvu. Zástupcovia pohrebníctva Cháron otvorene uviedli, že nevinná rodina prežíva doslova peklo na zemi.

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Objednávaním pohrebných vozidiel anonym svoje praktiky nekončí. Ten istý človek rodinu vytrvalo obťažuje aj cez internetové inzertné portály. Zverejňuje fiktívne ponuky na predaj domácich miláčikov či hospodárskych zvierat.

Je to len priestupok

K rodinnému domu tak pravidelne prichádzajú oklamaní záujemcovia o kúpu šteniatok či mačiatok. Po dlhej ceste zistia, že majitelia žiadne zvieratá nepredávajú a záujemcovia poslúžili len ako nástroj cudzej pomsty.

Pohrebná služba Cháron po zbytočnom výjazde vyčíslila škodu na 300 eur a prípad odovzdala polícii. Policajti zatiaľ oznámenie posudzujú ako priestupok. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici eviduje v súvislosti s udalosťami v Kamenných Kosihách viacero podnetov.

Krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková pre tnlive.sk potvrdila štyri oznámenia a dodala, že policajti vykonávajú úkony, ktorými chcú tieto skutky objasniť a vypátrať bezohľadného útočníka.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Pohrebníctvo Cháron
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