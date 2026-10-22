Jazda s osemročnou dcérkou po českej diaľnici D6 sa pre mladú ženu zmenila na čistý teror. Vodička v úseku s prácami na ceste iba dodržiavala predpísanú rýchlosť, čo vytočilo netrpezlivého šoféra čierneho SUV.
Cestu autom po diaľnici D6 v smere pri obci Jesenice vystriedal obrovský šok a strach. Mladá žena viezla svoju osemročnú dcéru na sedadle spolujazdca cez úsek s prebiehajúcou výstavbou. Na ceste platilo niekoľko dopravných značiek, ktoré postupne znižovali a upravovali maximálnu povolenú rýchlosť na 50, 30 a opäť 50 km/h.
Zodpovedné správanie však okamžite rozzúrilo netrpezlivého šoféra za ňou. Muž v čiernom SUV začal na ženu agresívne blikať diaľkovými svetlami, tlačil sa na jej kufor a manévrami ohrozoval posádku. Agresivita vodiča vyvrcholila v momente, keď ženu predbehol, prudko dupol na brzdu a svoje vozidlo zastavil priamo uprostred frekventovanej diaľnice.
Surová bitka a útok na dieťa
To, čo nasledovalo potom, zachytila technika. Muž vystúpil zo svojho SUV a zamieril priamo k autu vystrašenej ženy. Bez zaváhania otvoril dvere vodiča a začal ženu surovo a opakovane biť päsťami do hlavy a po celom tele.
Žena sa pokúsila násilie zastaviť a útočníkovi oznámila, že celú jeho vyčíňanie nahráva palubná kamera. Zariadenie v tom čase držala v rukách jej osemročná dcéra sediaca vedľa nej. Útočník sa okamžite vrhol na dievčatko a pokúsil sa kameru násilím vytrhnúť, aby zničil záznam. Školáčka však preukázala obrovskú duchaprítomnosť – kameru bleskovo ukryla pod svoju sedačku a nepustila ju.
Polícia koná v skrátenom konaní
Práve odvaha malého dievčatka zabezpečila vyšetrovateľom nespochybniteľný videozáznam celej udalosti. Policajti agresívneho muža rýchlo vypátrali a v skrátenom prípravnom konaní mu už oznámili podozrenie zo spáchania troch trestných činov:
- pokusu o ublíženie na zdraví
- výtržníctva
- pokusu o krádež.
Matka s dcérou si z incidentu odnášajú nielen fyzické šrámy, ale najmä hlbokú psychickú traumu a strach sadnúť si za volant, na ktoré len tak ľahko nezabudnú. Vodičovi SUV teraz hrozí prísny trest.