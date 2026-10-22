Ohavný prípad týrania zvierat otriasol bratislavskými Podunajskými Biskupicami.
Brutálny incident sa odohral v nedeľu 11. októbra v skorých ranných hodinách v jednom z bytov v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Medzi partnermi sa strhla prudká hádka po tom, čo žena odmietla mužove sexuálne požiadavky. 32-ročný Bratislavčan zareagoval mimoriadne agresívne a svoju zlosť namieril proti bezbrannému zvieraťu – fenke kríženca jazvečíka, ktorá patrila jeho partnerke.
Muž najprv malé zviera plnou silou hodil o stenu bytu. V besnení pokračoval aj na zemi, kde psa opakovane udieral a kopal do rôznych častí tela. Zúboženú a ťažko zranenú fenku následne vložil do čierneho plastového vreca a položil ju na balkón.
Zvieraťu praskla pečeň
Privolaní odborníci vykonali podrobné skúmanie tela, ktoré odhalilo obrovskú mieru brutality. Fenka uhynula v dôsledku tupého násilia vysokej intenzity. Útok spôsobil zvieraťu masívne krvácanie do lebečnej dutiny a fatálne vnútorné krvácanie do brucha, ktoré zapríčinilo prasknutie pečene.
Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) Prezídia Policajného zboru vzniesol voči 32-ročnému Bratislavčanovi obvinenie zo spáchania úmyselného prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.
Polícia v tejto súvislosti verejnosť dôrazne varuje, že akékoľvek týranie zvierat predstavuje závažné protiprávne konanie. Agresorom za takéto bezohľadné činy hrozí priama trestnoprávna zodpovednosť a väzenie. Pre pokračujúce procesné úkony zatiaľ vyšetrovatelia ďalšie podrobnosti neposkytujú.