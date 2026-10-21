Spolužiakom sa vyhrážal, že ich dobodá: 19-ročného stredoškoláka v Žiline poslal súd do väzby
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TASR
dnes 21. októbra 2026 o 15:41
Čas čítania 0:45

Spolužiakom sa vyhrážal, že ich dobodá: 19-ročného stredoškoláka v Žiline poslal súd do väzby

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Spolužiakom sa vyhrážal, že ich dobodá: 19-ročného stredoškoláka v Žiline poslal súd do väzby
Zdroj: Refresher

Obvinený tínedžer s verdiktom nesúhlasí a podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Žiline.

Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Žilina v stredu rozhodla o vzatí do väzby obvineného 19-ročného A. T., ktorý sa mal počas vyučovacích hodín na strednej škole vyhrážať spolužiakom, že ich dobodá. Proti rozhodnutiu podal obvinený sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Žiline. TASR o tom informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles.

Sudkyňa poslala 19-ročného študenta za mreže z jasného dôvodu – existovala reálna obava, že svoje desivé vyhrážky premení na realitu, v terore bude pokračovať a spolužiakov skutočne pobodá.

Mladík A. T. je obvinený z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a na verdikt súdu si počká za mrežami väznice v Ilave.

Zdvihnutý prst pre mladistvých

Žilinská krajská prokuratúra v reakcii na prípad posiela študentom tvrdý odkaz: vyhrážanie sa násilím v triede nie je žiadny nevinný prank ani pubertálny vtip. Podobné správanie berú policajti a prokurátori smrteľne vážne. Namiesto rešpektu medzi rovesníkmi ťa môže dostať rovno do cely predbežného zadržania a neskôr do väzenia.

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Ochrana žiakov a učiteľov je pre úrady prioritou. Prokuratúra navyše pripomína fakt, na ktorý mnohí zabúdajú – trestná zodpovednosť sa na Slovensku začína už v 14 rokoch, takže stíhaniu a väzbe sa nevyhnú ani mladšie ročníky.

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