Do pondelkového rána môže miestami spadnúť až 30 milimetrov dažďa.
Slovensko čaká ďalší daždivý víkend. Po štvrtkových výdatných zrážkach prídu dve nové vlny dažďa, ktoré zasiahnu viaceré regióny krajiny, informuje portál iMeteo.
Piatok ešte prinesie prevažne jasné až polooblačné počasie, no už v sobotu sa začne postupne zaťahovať. Slabý dážď sa očakáva najmä na juhu západného a stredného Slovenska, kde môže spadnúť približne 5 až 10 milimetrov zrážok.
Výraznejší dážď dorazí v nedeľu popoludní, keď začne Slovensko ovplyvňovať ďalší front. Do pondelkového rána môže spadnúť 10 až 20 milimetrov zrážok, ojedinele až 30 milimetrov.
Dážď by mal pomôcť zmierniť pôdne sucho, ktoré Slovensko trápi už dlhší čas. Na výraznejšie doplnenie vodných nádrží a zvýšenie hladín riek však tieto zrážky pravdepodobne stačiť nebudú.