Úplatky pre verejných činiteľov mali podľa vyšetrovateľov dosiahnuť až 12 miliónov eur.
Európska prokuratúra (EPPO) preveruje na Slovensku rozsiahle colné podvody pri dovoze textilu a obuvi z Číny. V utorok a stredu (20. a 21. októbra) vykonali vyšetrovatelia kontroly v súvislosti s prípadom, do ktorého je zapojených najmenej 50 podozrivých vrátane verejných činiteľov.
Podľa vyšetrovateľov mala organizovaná skupina v rokoch 2016 až 2019 vystaviť najmenej 3 681 falošných colných dokladov. Tovar dovážali cez európske prístavy a následne ho prevážali na colné úrady v Nitre a Trnave. Pomocou nepravdivých údajov sa mali vyhýbať plateniu DPH a znižovať colné poplatky.
Škody na nezaplatených daniach a cle presahujú podľa odhadov 234 miliónov eur. Do podvodov mali byť zapojení aj colníci, pracovníci finančnej správy a policajti, ktorí údajne prijímali úplatky za uľahčenie dovozu tovaru. Celková suma úplatkov mala dosiahnuť približne 12 miliónov eur.
Vyšetrovanie pokračuje a všetky podozrivé osoby sa až do prípadného právoplatného odsúdenia považujú za nevinné.