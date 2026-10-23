150-tisíc demonštrantov v Belehrade.
Centrum Belehradu zaplnilo približne 150-tisíc demonštrantov na záverečnom mítingu opozičného študentského hnutia pred nedeľnými predčasnými parlamentnými voľbami. Masovú iniciatívu Študentská listina tvoria najmä mladí ľudia a osobnosti z akademického prostredia. Snažia sa zosadiť stranu Aleksandra Vučića a ukončiť jeho viac než 14-ročné vládnutie, informuje The Guardian.
Vyvrcholila tým dvojročná vlna protestov proti korupcii a zanedbanému štátu, ktorú v roku 2024 odštartovalo tragické zrútenie prístrešku železničnej stanice v Novom Sade so 16 obeťami.