Okrúhle žrebovanie prinieslo rozprávkovú výhru.
V utorok (20.10.) večer priniesol pre nadnárodnú lotériu Eurojackpot symbolický míľnik. Obľúbená hra, ktorá odštartovala v roku 2012, zaznamenala svoje jubilejné 1 000. žrebovanie a oslávila ho tým najlepším možným scenárom – padla hlavná výhra. Balík v hodnote 19 286 658 eur si na účet pripíše stávkujúci zo Švédska, ktorý ako jediný správne trafil celú kombináciu čísel 5, 16, 32, 34, 38 a dvojicu euročísel 8 a 9, píše tnlive.sk.
Pre Švédsko ide v poradí už o jedenásty úspešný zásah prvého poradia. Naposledy putoval jackpot do rovnakej krajiny v auguste 2025, kedy hráč zo Štokholmského kraja zinkasoval vyše 36 miliónov eur.
Nemecká hegemónia a slovenská stopa
Eurojackpot sa žrebuje pravidelne dvakrát do týždňa – v utorok a v piatok – a zapája sa doň 19 európskych krajín. Prelomiť matematickú pravdepodobnosť a získať hlavnú cenu pritom vyžaduje obrovskú dávku šťastia, keďže šanca na plný zásah je iba 1 ku 140 miliónom.
Historickým tabuľkám s obrovským náskokom kraľuje Nemecko. Tipujúci z tejto krajiny doteraz trafili jackpot dovedna 93-krát, čo predstavuje viac víťazstiev než bilancia všetkých ostatných 18 zúčastnených štátov dohromady.
V medzinárodnej konkurencii sa však nestratilo ani Slovensko. Počas trinástich rokov pôsobenia v lotérii sa dvom slovenským hráčom podarilo rozbiť bank v 1. poradí a získať multimiliónové sumy, pričom niekoľko desiatok ďalších Slovákov si pripísalo štedré výhry v 2. poradí.