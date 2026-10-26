V nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb tesne zvíťazila úradujúca hlava štátu Luiz Inácio Lula da Silva so ziskom 51,76 percenta hlasov, vďaka čomu si zabezpečil už svoje štvrté funkčné obdobie na čele krajiny.
Dramatické sčítavanie hlasov v druhom kole brazílskych prezidentských volieb prinieslo tesné víťazstvo úradujúceho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Líder ľavice si pripísal zisk 51,76 percenta a svojho pravicového vyzývateľa, senátora Flávia Bolsonara (48,24 percenta), zdolal s celkovým náskokom necelých 4,4 milióna hlasov. Lula, ktorý 27. októbra oslávi 81. narodeniny, tak nastupuje už do svojho štvrtého prezidentského mandátu.
Konečný verdikt zvrátil predpovede z úvodného kola, v ktorom ťahal za kratší koniec. Vtedy totiž viedol Bolsonaro so 47 percentami oproti Lulovým 45 percentám. Sčítavanie prinieslo nervydrásajúci priebeh, počas ktorého sa obaja rivali opakovane striedali vo vedení.
Hádka o dve hodiny a požiadavka na anulovanie volieb
Namiesto pokojného odovzdania moci však v krajine vypukol ostrý inštitucionálny spor. Porazený kandidát Flavio Bolsonaro, syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, výsledok okamžite spochybnil a odmietol priznať prehru.
„Je nemožné uznať výsledok. Požiadam o anulovanie týchto volieb,“ vyhlásil senátor v reakcii na čísla volebného tribunálu.
Kameňom úrazu sa stalo rozhodnutie sudcu Najvyššieho súdu, ktorý iba tri minúty pred pôvodne stanoveným uzatvorením volebných miestností nariadil predĺženie hlasovania o ďalšie dve hodiny. Reagoval tým na Lulove sťažnosti, že obmedzená verejná doprava a stiahnuté autobusy v mestách znemožnili mnohým voličom príchod k urnám. O odklad síce žiadal aj Bolsonarov volebný štáb, no výhradne v regiónoch, ktoré ochromili prudké lejaky. Bolsonarovci preto ostro namietajú, že súd svojvoľne otvoril dvere predĺženiu v celej Brazílii.
Situáciu navyše komplikuje fakt, že do viacerých volebných miestností dorazil pokyn zo súdu až po tom, čo volebné miestnosti riadne zatvorili, a zatiaľ nie je jasné, koľko hlasovacích lístkov voliči v nadstavenom čase skutočne odovzdali.
Stret dvoch nezlučiteľných svetov
Volebný zápas zavŕšil mimoriadne vyhrotenú a polarizovanú kampaň sprevádzanú škandálmi a vzájomným očierňovaním. Staronový ľavicový líder Lula viedol kampaň pod heslom obrany demokracie pred „barbarstvom“, obhajoval sociálne reformy, verejné investície a varoval pred stratou národnej suverenity v dôsledku tlaku zo strany Spojených štátov.
Naopak, Flávio Bolsonaro stavil na tvrdú ruku proti kriminalite, konzervatívne hodnoty a radikálne škrty vo vládnych výdavkoch. Jeho hlavným osobným cieľom po prípadnom víťazstve malo byť oslobodenie otca Jaira Bolsonara, ktorého súdy vlani právoplatne odsúdili za pokus o štátny prevrat po volebnej prehre v roku 2022.