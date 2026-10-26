Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár v nedeľu večer pristál v Moskve. Na čele početnej vládnej a podnikateľskej delegácie sa v ruskej metropole zúčastní na 22. zasadnutí slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technick
Slovenská vládna delegácia pod vedením ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára dorazila v nedeľu večer do Moskvy. Na letisku šéfa slovenskej diplomacie privítal námestník ruského ministra vedy a vysokého školstva Konstantin Mogilevskij.
Hlavným bodom pondelkového programu je 22. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Rokovaniam budú spoločne predsedať Juraj Blanár a ruský minister vedy a vysokého školstva Valerij Faľkov.
Rozhovory expertov sa zamerajú na šesť prioritných sektorov – energetiku vrátane jadrovej, poľnohospodárstvo, ochranu životného prostredia, cestovný ruch, šport a kultúru. Rezort diplomacie zdôrazňuje, že spolupráca sa má pohybovať výhradne v medziach záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenska v Európskej únii.
Stretnutie s Lavrovom aj odmietnutie „železnej opony“
Popri expertných rozhovoroch čaká Blanára aj mimoriadne sledované politické rokovanie – priamo v Moskve sa stretne so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.
Slovenský minister argumentuje potrebou zachovania diplomatických mostov. Odmieta, aby sa medzi Európskou úniou a Ruskom opätovne budovala železná opona, a otvorené komunikačné kanály pokladá aj v čase vojny za nevyhnutný nástroj na presadzovanie národno-štátnych záujmov Slovenska.
Kto všetko do Moskvy odletel?
Vládna delegácia prišla do ruskej metropoly v širokom zložení. Sprevádzajú ju štátny tajomník rezortu hospodárstva Vladimír Šimoňák a zástupcovia viacerých kľúčových ministerstiev (hospodárstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, kultúry a cestovného ruchu a športu).
Súčasťou výpravy sú aj predstavitelia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a Slovensko-ruskej podnikateľskej rady.
Opozícia hovorí o diplomatoch, minister to popiera
Cesta slovenskej delegácie do Ruska vyvolala okamžitú vlnu kritiky na domácej politickej scéne. Predstavitelia opozičnej SaS vyhlásili, že skutočným motívom Blanárovej návštevy má byť zákulisné vyjednávanie o zvýšení počtov ruských diplomatov pôsobiacich na území Slovenska, uvádza Denník N. Šéf diplomacie tieto tvrdenia striktne odmietol a označil ich za nepravdivé.