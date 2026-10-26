Juraj Blanár pricestoval do Moskvy na rokovania komisie: Stretne sa s Lavrovom a odmieta „novú železnú oponu“
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TASR
dnes 26. októbra 2026 o 8:05
Čas čítania 1:09

Juraj Blanár pricestoval do Moskvy na rokovania komisie: Stretne sa s Lavrovom a odmieta „novú železnú oponu“

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Juraj Blanár pricestoval do Moskvy na rokovania komisie: Stretne sa s Lavrovom a odmieta „novú železnú oponu“
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár v nedeľu večer pristál v Moskve. Na čele početnej vládnej a podnikateľskej delegácie sa v ruskej metropole zúčastní na 22. zasadnutí slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technick

Slovenská vládna delegácia pod vedením ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára dorazila v nedeľu večer do Moskvy. Na letisku šéfa slovenskej diplomacie privítal námestník ruského ministra vedy a vysokého školstva Konstantin Mogilevskij.

Hlavným bodom pondelkového programu je 22. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Rokovaniam budú spoločne predsedať Juraj Blanár a ruský minister vedy a vysokého školstva Valerij Faľkov.

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Rozhovory expertov sa zamerajú na šesť prioritných sektorov – energetiku vrátane jadrovej, poľnohospodárstvo, ochranu životného prostredia, cestovný ruch, šport a kultúru. Rezort diplomacie zdôrazňuje, že spolupráca sa má pohybovať výhradne v medziach záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenska v Európskej únii.

Stretnutie s Lavrovom aj odmietnutie „železnej opony“

Popri expertných rozhovoroch čaká Blanára aj mimoriadne sledované politické rokovanie – priamo v Moskve sa stretne so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.

Slovenský minister argumentuje potrebou zachovania diplomatických mostov. Odmieta, aby sa medzi Európskou úniou a Ruskom opätovne budovala železná opona, a otvorené komunikačné kanály pokladá aj v čase vojny za nevyhnutný nástroj na presadzovanie národno-štátnych záujmov Slovenska.

Kto všetko do Moskvy odletel?

Vládna delegácia prišla do ruskej metropoly v širokom zložení. Sprevádzajú ju štátny tajomník rezortu hospodárstva Vladimír Šimoňák a zástupcovia viacerých kľúčových ministerstiev (hospodárstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, kultúry a cestovného ruchu a športu).

Súčasťou výpravy sú aj predstavitelia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a Slovensko-ruskej podnikateľskej rady.

Opozícia hovorí o diplomatoch, minister to popiera

Cesta slovenskej delegácie do Ruska vyvolala okamžitú vlnu kritiky na domácej politickej scéne. Predstavitelia opozičnej SaS vyhlásili, že skutočným motívom Blanárovej návštevy má byť zákulisné vyjednávanie o zvýšení počtov ruských diplomatov pôsobiacich na území Slovenska, uvádza Denník N. Šéf diplomacie tieto tvrdenia striktne odmietol a označil ich za nepravdivé.

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Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
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