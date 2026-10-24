Potraviny na Slovensku zdraželi za posledných päť rokov o 40 %. Výrazne vzrástli ceny vajec, olivového oleja aj kuracieho mäsa
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Natália Mišániová
dnes 24. októbra 2026 o 10:48
Čas čítania 0:48

Potraviny na Slovensku zdraželi za posledných päť rokov o 40 %. Výrazne vzrástli ceny vajec, olivového oleja aj kuracieho mäsa

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Potraviny na Slovensku zdraželi za posledných päť rokov o 40 %. Výrazne vzrástli ceny vajec, olivového oleja aj kuracieho mäsa
Zdroj: TASR/AP

Najvýraznejšie zdražovanie zasiahlo napríklad olivový olej či vajcia.

Ceny potravín na Slovensku vzrástli za posledných päť rokov približne o 40 %. Najvýraznejšie zdražovanie prišlo v rokoch 2022 a 2023, keď ceny rástli pre drahšie energie, krmivá či slabšiu úrodu. Vyplýva to z analýzy investičnej spoločnosti Finax.

V roku 2022 dosiahla potravinová inflácia 18,6 % a v roku 2023 ďalších 17,3 %. Odvtedy sa rast cien spomalil a v niektorých mesiacoch roka 2026 boli potraviny dokonca medziročne lacnejšie.

Najviac zdraželi olej a vajcia

Olivový olej zdražel približne zo 4 až 5 eur za pollitrovú fľašu na takmer 8 eur. Dôvodom boli najmä suchá a horúčavy v Španielsku, ktoré výrazne znížili úrodu. Jeho cena neskôr mierne klesla.

Výrazne zdraželi aj vajcia. Balenie desiatich kusov stálo v roku 2020 približne 1,49 eura, koncom roka 2022 už 2,68 eura. Za rastom cien boli drahšie krmivá, energie a vtáčia chrípka.

Zdraželo aj mäso a zelenina

Kuracie mäso zdraželo od roku 2021 o viac než euro za kilogram. V januári 2026 dosiahla jeho cena 4,40 eura za kilogram.

Paradajky a paprika v roku 2022 zdraželi v priemere o 30,6 %. Prispeli k tomu najmä vysoké náklady na vykurovanie skleníkov a nepriaznivé počasie.

Podľa Finaxu je najprudšie zdražovanie potravín už za nami, no mnohé základné suroviny zostávajú výrazne drahšie než pred piatimi rokmi.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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