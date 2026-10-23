Železniční odborári sú od 14. októbra v štrajkovej pohotovosti pre neúspešné rokovania o platoch.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ponúkli zamestnancom mimoriadnu prémiu 200 eur za január 2027 a zvýšenie tarifných miezd o 5 % od júla 2027. Návrh predložilo vedenie spoločnosti počas štvrtkového rokovania s odborármi.
Železniční odborári sú od 14. októbra v štrajkovej pohotovosti, pretože sa so zamestnávateľom nedokázali dohodnúť na zvýšení platov. Podľa vedenia ŽSR musí prípadná dohoda zohľadňovať požiadavky zamestnancov aj finančné možnosti spoločnosti.
Odborári uviedli, že predchádzajúci návrh sprostredkovateľa nepovažovali za dostatočný, keďže podľa nich nezabezpečoval zachovanie reálnej hodnoty miezd. Novú ponuku chcú po jej písomnom doručení podrobne posúdiť a prípadne predložiť vlastný protinávrh.
Štrajková pohotovosť zatiaľ pokračuje. O ďalšom postupe odborári rozhodnú po vyhodnotení návrhu zamestnávateľa.