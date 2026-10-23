NS na svojom kandidátovi trvá, zatiaľ čo Andrej Danko obvinil Tomáša Tarabu z vyhrážania a vydierania.
Premiér Robert Fico nestiahne návrh na vymenovanie Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Oznámil to na sociálnej sieti po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom.
Prezident Peter Pellegrini požiadal premiéra o prehodnotenie nominácie. Fico však tvrdí, že podľa koaličnej zmluvy má SNS právo vybrať svojho kandidáta a on nevidí dôvod návrh stiahnuť.
„Predseda vlády SR prijal stanovisko predsedu SNS, že zotrváva na personálnom návrhu SNS,“ uviedol Fico. Pri svojom rozhodnutí sa odvoláva aj na prezumpciu neviny.
Danko kritizoval Tarabu
Andrej Danko po stretnutí potvrdil, že nominácia Filipa Kuffu zostáva v platnosti. Zároveň ostro kritizoval Tomáša Tarabu, ktorého obvinil z vyhrážania, vydierania a nedodržania dohody o odchode z funkcie.
„Dohodli sme sa dnes, že návrh prezidentovi na nového ministra ostáva. Ten starý si už píše svoj príbeh,“ napísal Danko na sociálnej sieti.
Fico dodal, že je pripravený naďalej niesť politickú zodpovednosť za ministerstvo životného prostredia, ktorého praktické riadenie zabezpečuje poverený štátny tajomník.