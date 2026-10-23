Autor sochy podal trestné oznámenie a tvrdí, že kamery zachytili vozidlo s maďarským evidenčným číslom.
Pamätník sovietskeho maršala Ivana Koneva v Údolí smrti pri obci Kružlová poškodili neznámi páchatelia. Rozbili pamätnú tabuľu a podstavec postriekali červenou farbou s nápisom „gyilkos“, čo v maďarčine znamená vrah.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) incident odsúdil a oznámil podanie trestného oznámenia. Autor sochy, Slavomír Gibej, ho už podal. Podľa neho kamerový záznam zachytil na mieste auto s maďarským evidenčným číslom.
Sochu poškodili krátko po odhalení
Ide o druhý incident od odhalenia sochy 3. októbra. V utorok (20.októbra) ju členovia strany Demokrati zahalili do plachty symbolizujúcej krv. Tvrdia však, že pamätník nepoškodili.
Konev sa počas druhej svetovej vojny podieľal na oslobodzovaní Československa, no v roku 1956 aj na potlačení povstania v Maďarsku.