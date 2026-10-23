Dohodu podľa Bieleho domu sprostredkovala prvá dáma USA Melania Trumpová.
Prvá dáma USA Melania Trumpová mala sprostredkovať dočasné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou v okupovanom meste Olešky. Platiť má začať 29. októbra, oznámil Biely dom.
Obe krajiny podľa Bieleho domu súhlasili s pozastavením vojenských operácií v meste, aby umožnili doručenie humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov. Na dohode mala Trumpová spolupracovať priamo s ruským a ukrajinským vedením.
„Situácia v Oleškách je zúfalá,“ uviedla prvá dáma. Podľa nej v meste zostali prevažne starší obyvatelia, ktorým chýbajú lieky, potraviny, čistá voda aj zdravotná starostlivosť.
Mesto je odrezané od zásobovania
Olešky ležia v Chersonskej oblasti na ľavom brehu Dnepra, ktorý kontrolujú ruské jednotky. Podľa Ukrajiny sú zásobovacie trasy do mesta prerušené.
Na humanitárne prímerie v Oleškách tento mesiac vyzval aj pápež Lev XIV.