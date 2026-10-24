V cukrovinke „Mini želé ovocné“ z Vietnamu objavili oxid titaničitý, ktorého používanie v potravinách je v EÚ zakázané od roku 2022.
Štátna veterinárna a potravinová správa skontrolovala 61 prevádzok s potravinami ázijského pôvodu. Nedostatky odhalila v 20 z nich, upozornil web tnlive.
V cukrovinke „Mini želé ovocné“ z Vietnamu našli zakázané farbivo oxid titaničitý (E171), ktorého používanie v potravinách je v EÚ zakázané od roku 2022. Inšpektori zakázali predaj výrobkov s jeho obsahom.
Kontroly odhalili aj potraviny po dátume spotreby, chýbajúce slovenské označenia či nesprávne uvedené alergény. Laboratóriá aktuálne analyzujú ďalších 60 odobratých vzoriek.
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