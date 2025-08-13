Slovenský pas patrí medzi 10 najsilnejších na svete, umožňuje bezvízový vstup do 183 krajín.
- Občania Slovenska majú deviaty najsilnejší cestovný pas na svete, ktorý im umožňuje vstup bez víz do 183 krajín.
- Patria sem okrem všetkých krajín Európskej únie aj také štáty ako Brazília, Čína, Japonsko, Kanada, Mexiko, Spojené štáty, Thajsko a najnovšie aj Vietnam.
- Vietnam 12. augusta oficiálne oznámil, že ruší vízovú povinnosť pre Slovákov. Táto zmena platí aj pre ďalších desať členských krajín EÚ a Švajčiarsko.
- Opatrenie je platné od 15. augusta a bude trvať tri roky. Slováci môžu vo Vietname zostať bez víz maximálne 45 dní, pričom ich pas musí byť platný aspoň šesť mesiacov po vstupe do krajiny.
Citát: „Od 15. augusta tohto roka dochádza k zrušeniu vízovej povinnosti pre občanov SR cestujúcich do Vietnamu za turistikou na prvých 45 dní,“ povedal Blanár.
Širší kontext: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že slovenský pas sa od roku 2006 posunul z 22. na deviaty stupeň v rebríčku sily pasov Henley Passport. Ďalšie zrušenie víz bolo dohodnuté minulý rok s Čínou, kde Slováci môžu zostať bez víz 30 dní.
Generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igor Pokojný vysvetlil, že slovenský pas umožňuje bezvízový vstup do viac ako 80 % svetových destinácií. Z ostávajúcich 43 krajín je v 22 prípadoch potrebné žiadať o elektronické víza bez nutnosti návštevy veľvyslanectva. Príkladmi takýchto cestovných destinácií sú podľa rezortu Austrália či Nový Zéland.
