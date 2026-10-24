Kúpa letenky cez nízkonákladové spoločnosti za posledné roky pripomínala skôr prekážkovú dráhu. Lákavá ponuka za pár eur sa po pridaní bežného malého kufra do kabíny v závere rezervácie zvyčajne nafúkla na dvojnásobok.
Rezervácia leteniek cez nízkonákladovky dostane po rokoch zásadné zjednotenie. V súčasnosti systém funguje tak, že aerolínie na začiatku vyhľadávania lákajú na najnižšiu možnú cenovku, ktorá však zahŕňa iba miniatúrny batoh pod sedadlo. V momente, keď si chce cestujúci zobrať štandardný malý kufor na palubu, musí si priplatiť desiatky eur, čo často skresľuje ponuky na porovnávačoch, uvádza tnlive.sk.
Nové európske nariadenie preto stanovuje, že letecké spoločnosti budú musieť ako základnú cenu povinne ukazovať tarifu, ktorá už príručnú batožinu do úložného priestoru nad sedadlami obsahuje. Pre cestujúcich to prinesie omnoho transparentnejšie porovnávanie cien medzi jednotlivými prepravcami aj cez vyhľadávače leteniek.
Zadarmo to nebude
Zmena v zobrazovaní cien však neznamená, že cestujúci dostanú batožinu navyše ako bezplatný bonus. Aerolinky si poplatok za palubný kufor premietnu priamo do pôvodnej zobrazenej čiastky, takže základné letenky opticky zdražejú.
Brusel navyše leteckým spoločnostiam nezakázal predávať najlacnejšie letenky iba s batohom pod sedadlo. Rozdiel bude len v tom, že takáto „osekaná“ ponuka sa už nebude môcť zobrazovať ako primárna východisková cena, ale iba ako dodatočná zľava pre tých, ktorí chcú cestovať naozaj naľahko.
Nové pravidlá zároveň zjednotili maximálne rozmery malej osobnej tašky pod sedadlo. Čo sa však týka samotného príručného kufra do priestoru nad hlavou, jeho presné rozmery a hmotnostné limity si budú môcť letecké spoločnosti aj naďalej určovať vo vlastnej réžii. Aerolinky majú čas na prispôsobenie systémov do októbra budúceho roka, kedy nariadenie vstúpi do ostrej praxe.