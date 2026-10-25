Volebná účasť v hlavnom meste dosiahla 47,37 %.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), ktorý by mal po sobotných (24. 10.) komunálnych voľbách obhájiť svoj post, získal 64,36 percenta hlasov. Účasť voličov v Bratislave dosiahla 47,37 percenta. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.
Súčasný minister dopravy Jozef Ráž (nezávislý), ktorý sa vo voľbách tiež uchádzal o post primátora hlavného mesta, skončil druhý so ziskom 32,32 percenta hlasov. Ďalší kandidáti – ekonómka Zuzana Šubová (Pirátska strana - Slovensko) získala 1,82 percenta a softvérový vývojár Ľubomír Geci (MySlovensko) 0,79 percenta hlasov.