Kým cez deň sa teploty vyšplhajú až na 15 °C, v niektorých údoliach môže ráno mrznúť.
Posledný októbrový týždeň prinesie na Slovensko premenlivé počasie. Striedať sa bude dážď, oblačnosť aj slnečné dni. Na horách sa očakáva sneženie a v niektorých údoliach môžu teploty klesnúť až na -5 °C, informuje portál iMeteo.
V pondelok (26. október) bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach zaprší. Vo vyšších horských polohách nad 1 400 metrov môže snežiť. Denné teploty dosiahnu 9 až 14 °C, na Orave a pod Tatrami približne 7 °C.
Utorok (27. október) prinesie viac slnka, no ráno sa môžu tvoriť hmly. Teploty v noci klesnú na 5 až 0 °C, v údoliach miestami až na -5 °C. Cez deň sa oteplí na 10 až 15 °C.
V stredu (28. október) bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne však od západu pribudne oblačnosť a ojedinele sa objaví slabý dážď. Denné teploty dosiahnu 10 až 15 °C, ráno môže v údoliach opäť mrznúť.
Vo štvrtok (29. október) bude prevažne oblačno, miestami s dažďom alebo prehánkami. Na horách môže opäť snežiť. Teploty vystúpia na 10 až 15 °C, na severe bude chladnejšie.