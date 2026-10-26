Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán by mohol získať najvyššiu diplomatickú funkciu na svete.
Bývalý predseda maďarskej vlády Viktor Orbán by sa mohol postaviť na čelo Organizácie Spojených národov (OSN). Podľa zistení amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvoláva na zdroje z troch rôznych štátov, ho na túto pozíciu aktívne tlačí administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Americkí vyjednávači pôvodne hľadali kandidáta, ktorý by prešiel cez súperiacich členov Bezpečnostnej rady OSN. Hľadali „niekoho ako Orbán“, až si nakoniec položili otázku: „Prečo nie priamo Orbán?“ Pre Trumpových ľudí predstavuje ideálneho konzervatívneho reprezentanta, ktorý by dokázal prepojiť záujmy veľmocí.
Podpora od Trumpa, Putina aj Pekingu
Hoci predstava Orbána na čele OSN znie prekvapivo, v diplomatickom zákulisí má svoju logiku. Orbán udržiava dlhodobo nadštandardné vzťahy s Moskvou aj Pekingom.
Zdroje z amerického ministerstva zahraničných vecí priznávajú, že plán síce znie divoko, no Viktor Orbán by sa mohol stať spoločným kandidátom troch kľúčových hráčov – USA, Ruska a Číny. V medzinárodnej politike pritom platí nepísané pravidlo: ak sa tieto tri veľmoci v Bezpečnostnej rade zhodnú, svoj cieľ väčšinou dosiahnu.
Podľa predstaviteľov USA by za Orbána bez problémov zahlasovalo najmenej osem členov Bezpečnostnej rady. Hlavnou prekážkou by mohli byť zvyšní dvaja stáli členovia s právom veta – Veľká Británia a Francúzsko. Obe európske krajiny sú však pri vetovaní kandidátov na šéfa OSN historicky zdržanlivé.
Orbán nechce riskovať ďalšiu prehru
Donald Trump podporoval maďarského lídra už pred tohtoročnými aprílovými parlamentnými voľbami. Orbán v nich napokon neuspel a prišiel o premiérske kreslo. O to viac by preňho mohol byť globálny post v OSN lákavý.
Americkí vyslanci už Orbána s ponukou oficiálne oslovili. Maďarský expremiér bol tejto myšlienke naklonený, no ako politik s národným cítením mal spočiatku pochybnosti. Zároveň platí, že do súboja nevstúpi, kým nebude mať stopercentne isté víťazstvo.
Konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Prípadné oficiálne oznámenie kandidatúry sa očakáva najskôr na budúci týždeň, po skončení dôležitých volieb do amerického Kongresu.