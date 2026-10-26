Plánovanie dovoleniek na rok 2027 prinesie poriadnu dávku radosti, ale aj sklamania.
Nový kalendárny rok 2027 ponúkne pracujúcim a študentom celkovo 14 dní pracovného pokoja (štátnych sviatkov a cirkevných dní pokoja). Pripomíname, že 1. september (Deň Ústavy SR) a 17. november (Deň boja za slobodu a demokraciu) už po legislatívnych zmenách nie sú dňami pracovného pokoja a zostávajú bežnými pracovnými dňami, rovnako ako 28. október.
Z pohľadu pracujúcich bude rok 2027 zmesou štedrých predĺžených víkendov a sklamaní, keďže až 5 sviatkov pohltí sobota alebo nedeľa.
5 príležitostí na predĺžený víkend bez míňania dovolenky
Hneď niekoľko sviatkov pripadne na pondelok alebo piatok, čo automaticky zaručuje trojdňový alebo štvordňový oddych:
1. január (Deň vzniku SR): Piatok – rok odštartuje trojdňovým oddychom.
26. – 29. marec (Veľká noc): Veľký piatok a Veľkonočný pondelok tradične vytvoria štyri dnio voľna na prelome marca a apríla.
5. júl (Sviatok sv. Cyrila a Metoda): Pondelok – ideálny štart letných prázdnin s trojdňovým víkendom.
1. november (Sviatok Všetkých svätých): Pondelok – jesenný predĺžený víkend na návštevu cintorínov či výlet.
24. december (Štedrý deň): Piatok – vianočné pečenie a prípravy začnú už pred víkendom.
Sviatky, ktoré padnú na víkend
Najväčšiu daň si kalendár vyberie v máji a počas vianočných sviatkov, keď viaceré voľné dni prepadnú bez náhrady:
1. máj (Sviatok práce): Sobota
8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom): Sobota
29. august (Výročie SNP): Nedeľa
25. december (Prvý sviatok vianočný): Sobota
26. december (Druhý sviatok vianočný): Nedeľa
Ako vyťažiť maximum zo „stredových“ sviatkov?
V roku 2027 pripadnú dva významné dni na stredu. To vytvára ideálnu príležitosť pre takzvaný mostík – ak si vezmeš len dva dni dovolenky (pondelok a utorok, alebo štvrtok a piatok), získaš celkovo päť po sebe idúcich dní voľna:
6. január (Zjavenie Pána / Traja králi): Streda
15. september (Sedembolestná Panna Mária): Streda