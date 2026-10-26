Rýchlostnú cestu R7 v smere do Bratislavy ochromila vážna hromadná dopravná nehoda.
Na rýchlostnej ceste R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy sa pri hromadnej nehode malo zraziť desať vozidiel. Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Informovala o tom bratislavská krajská polícia s tým, že doprava sa odkláňa.
„Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a zaistenia bezpečnosti cestnej premávky bude doprava odklonená na výjazde Šamorín - Západ. Obchádzková trasa povedie po ceste I/63 cez Dunajskú Lužnú a Rovinku v smere do Bratislavy,“ priblížila na sociálnej sieti.
Policajti na vodičov apelovali, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť, rešpektovali pokyny policajtov a podľa možnosti využili alternatívne trasy. „Presné príčiny a okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom objasňovania,“ dodali.