Polícia vyšetruje streľbu, ku ktorej došlo po futbalovom zápase v americkom meste Tallahassee.
Pri streľbe na Floride sa zranilo najmenej 12 ľudí, vrátane šiestich maloletých. K incidentu došlo v sobotu večer po futbalovom zápase neďaleko univerzity Florida A&M v meste Tallahassee.
Najmladšie zranené dieťa má iba 11 rokov. Traja ľudia utrpeli vážne zranenia, ďalších deväť je v stabilizovanom stave.
Podľa predbežných zistení polície streľbe predchádzala hádka medzi niekoľkými osobami. Vyšetrovanie pokračuje, zatiaľ nikoho nezadržali.
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