Od utorka sa počasie upokojí, no v niektorých údoliach môžu ranné teploty klesnúť až na -5 °C.
Posledný októbrový týždeň prinesie na Slovensko dážď, silný vietor, ale aj mrazivé rána. Teploty môžu miestami klesnúť až na -5 °C. Postupne sa však počasie upokojí a pribudne aj slnečných lúčov, informuje portál iMeteo.
V pondelok, 26. októbra, bude premenlivá oblačnosť, miestami sa vyskytnú prehánky. Na horách môže vo výškach nad 1 300 metrov snežiť. Denné teploty dosiahnu 10 až 15 °C, na severe bude chladnejšie. Vietor môže v nárazoch dosahovať rýchlosť až 60 km/h, na horách bude ešte silnejší.
Teploty môžu klesnúť až na -5 °C
Utorok a streda prinesú viac slnka, no aj výrazné ranné ochladenie. Nočné teploty klesnú na 5 až 0 °C, v niektorých údoliach až na -5 °C. Cez deň sa oteplí na 9 až 15 °C. Ráno sa môžu tvoriť hmly, ktoré zhoršia viditeľnosť na cestách. V stredu postupne pribudne oblačnosť a ojedinele sa môže objaviť slabý dážď.
Od štvrtka do soboty bude počasie pokojnejšie, prevažne polooblačné až oblačné. Denné teploty dosiahnu 8 až 14 °C, na severe miestami len okolo 6 °C. Ráno sa opäť môžu vyskytnúť hmly a v dolinách aj slabý mráz.
Predpoveď na nedeľu, 1. novembra, je zatiaľ neistá. Meteorológovia nevylučujú prehánky, ich výskyt sa však ešte môže zmeniť.