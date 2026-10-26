Vyšetrovateľ ukončil rozsiahle vyšetrovanie závažnej ekonomickej kriminality a podal návrh na podanie obžaloby na 18 osôb.
Vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu 18 osôb v súvislosti s rozsiahlou ekonomickou trestnou činnosťou. Z toho 17 osôb čelí obvineniu aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská s tým, že škoda mala presiahnuť 3,4 milióna eur.
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