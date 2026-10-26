Brutálna nočná lúpež v Dubnici nad Váhom: Muža zrazili na zem a škrtili nohami, nakoniec ho okradli
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Daniel Zbudila
dnes 26. októbra 2026 o 17:50
Čas čítania 0:57

Brutálna nočná lúpež v Dubnici nad Váhom: Muža zrazili na zem a škrtili nohami, nakoniec ho okradli

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Brutálna nočná lúpež v Dubnici nad Váhom: Muža zrazili na zem a škrtili nohami, nakoniec ho okradli
Zdroj: Unsplash/Max Fleischmann

Dvojica mužov vo veku 34 a 44 rokov si vyhliadla 42-ročného okoloidúceho, ktorému najprv vytrhli cigarety a po rane päsťou ho zrazili na zem.

Terčom dvojice páchateľov sa stal 42-ročný muž, ktorého na ulici oslovil 34-ročný útočník. Ten mu bez varovania vytrhol z ruky škatuľku cigariet, vulgárne sa mu vyhrážal bitkou a následne mu zasadil tvrdý úder päsťou priamo do tváre.

Po údere poškodený spadol na zem. Útočník si k nemu ľahol tak, že ho vlastnými nohami zovrel a držal za krk.

Záchrana vďaka susedovi

V tej chvíli sa k incidentu pridal druhý, 44-ročný komplic. Ten ležiacemu mužovi násilím natiahol kapucňu hlboko do tváre, aby mu zakryl zrak a zabránil jeho orientácii. Napadnutý začal zúfalo kričať o pomoc, čo vyvolalo ďalšie rany päsťami do tela.

V bezprostrednom strachu o vlastný život a zdravie im poškodený vydal finančnú hotovosť vo výške 50 eur. Dvojica mu vzápätí z chrbta násilne strhla aj batoh.

Ešte závažnejším následkom zabránila všímavosť okolia. Krik na ulici zaregistroval obyvateľ jedného z priľahlých rodinných domov, ktorý vyšiel von, na útočníkov zakričal a posvietil na nich silnou baterkou. Dvojica sa zľakla odhalenia a s ulúpeným ruksakom z miesta okamžite ušla.

Zásahovka v akcii

Útek pred spravodlivosťou však netrval dlho. Trenčianski policajti z odboru kriminálnej polície v úzkej kooperácii s kukláčmi z Pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Trenčíne rozbehli pátraciu akciu, na základe ktorej oboch podozrivých v krátkom čase stotožnili a zadržali.

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Obaja muži skončili v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ im už vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva a spracoval podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom rozhoduje príslušný súd.

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