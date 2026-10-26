Volebné lístky v menších obciach občas pripomínajú rodokmene a tohtoročné komunálne voľby vygenerovali v dvoch slovenských dedinách mimoriadne zaujímavé situácie.
Sčítavanie hlasov v komunálnych voľbách prinieslo v regionálnom meradle niekoľko nečakaných volebných paradoxov. Najvýraznejší obrat zaznamenala obec Sútor v okrese Rimavská Sobota, kde o priazeň voličov súperilo dovedna 28 záujemcov o poslaneckú stoličku. Rovná polovica z nich – štrnásť kandidátov – niesla priezvisko Lakatoš, uviedol denník SME.
Voličské zemetrasenie však túto rodinnú dominanciu úplne zmietlo. Kým v uplynulom štvorročnom období patrilo všetkých päť mandátov v miestnom zbore výhradne zástupcom s týmto priezviskom, v novom zložení nefiguruje ani jeden. Päťčlenné zastupiteľstvo si po novom rozdelili traja Farkašovci a dvaja Balogovci.
Zásadná výmena nastala aj na čele dediny. Doterajší starosta Barnabáš Váradi utrpel trpkú porážku – s 24 hlasmi skončil na predposlednom šiestom mieste z ôsmich súperiacich kandidátov. Vedenie obce preberá Tibor Balog, ktorý zvíťazil so ziskom 115 voličských hlasov.
V Kecerovciach zabodovali traja Gáborovia
Opačný trend a rodinný úspech zaznamenali v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie. Do boja o poslanecké mandáty tam nastúpilo viacero kandidátov s priezviskom Gábor, pričom až trom z nich sa podarilo prebojovať priamo do zastupiteľstva, hoci kandidovali za rozličné politické strany:
- Eduard Gábor – 221 hlasov
- Oskár Gábor – 173 hlasov
- Lukáš Gábor – 143 hlasov
Najvýraznejší z nich, Eduard Gábor, zasiahol aj do súboja o funkciu starostu. Hoci mu kreslo tesne ušlo, s podporou 30,83 percenta voličov obsadil druhé miesto. Novým starostom Keceroviec sa stal Jozef Janičo, ktorý vyhral s výsledkom 42,21 percenta odovzdaných hlasov.