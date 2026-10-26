Kuriózne výsledky komunálnych volieb: V Sútore kandidovalo 14 Lakatošovcov, neuspel ani jeden
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Daniel Zbudila
dnes 26. októbra 2026 o 20:05
Čas čítania 0:53

Kuriózne výsledky komunálnych volieb: V Sútore kandidovalo 14 Lakatošovcov, neuspel ani jeden

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Kuriózne výsledky komunálnych volieb: V Sútore kandidovalo 14 Lakatošovcov, neuspel ani jeden
Zdroj: TASR

Volebné lístky v menších obciach občas pripomínajú rodokmene a tohtoročné komunálne voľby vygenerovali v dvoch slovenských dedinách mimoriadne zaujímavé situácie.

Sčítavanie hlasov v komunálnych voľbách prinieslo v regionálnom meradle niekoľko nečakaných volebných paradoxov. Najvýraznejší obrat zaznamenala obec Sútor v okrese Rimavská Sobota, kde o priazeň voličov súperilo dovedna 28 záujemcov o poslaneckú stoličku. Rovná polovica z nich – štrnásť kandidátov – niesla priezvisko Lakatoš, uviedol denník SME.

Voličské zemetrasenie však túto rodinnú dominanciu úplne zmietlo. Kým v uplynulom štvorročnom období patrilo všetkých päť mandátov v miestnom zbore výhradne zástupcom s týmto priezviskom, v novom zložení nefiguruje ani jeden. Päťčlenné zastupiteľstvo si po novom rozdelili traja Farkašovci a dvaja Balogovci.

Zásadná výmena nastala aj na čele dediny. Doterajší starosta Barnabáš Váradi utrpel trpkú porážku – s 24 hlasmi skončil na predposlednom šiestom mieste z ôsmich súperiacich kandidátov. Vedenie obce preberá Tibor Balog, ktorý zvíťazil so ziskom 115 voličských hlasov.

V Kecerovciach zabodovali traja Gáborovia

Opačný trend a rodinný úspech zaznamenali v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie. Do boja o poslanecké mandáty tam nastúpilo viacero kandidátov s priezviskom Gábor, pričom až trom z nich sa podarilo prebojovať priamo do zastupiteľstva, hoci kandidovali za rozličné politické strany:

  • Eduard Gábor – 221 hlasov
  • Oskár Gábor – 173 hlasov
  • Lukáš Gábor – 143 hlasov

Najvýraznejší z nich, Eduard Gábor, zasiahol aj do súboja o funkciu starostu. Hoci mu kreslo tesne ušlo, s podporou 30,83 percenta voličov obsadil druhé miesto. Novým starostom Keceroviec sa stal Jozef Janičo, ktorý vyhral s výsledkom 42,21 percenta odovzdaných hlasov.

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Náhľadový obrázok: TASR – Veronika Mihaliková
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