Pacienti na Slovensku sa dočkajú väčšej istoty pri drahej a inovatívnej liečbe.
Od 1. novembra vstupuje do platnosti komplexná reforma liekovej politiky, ktorú pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Cieľom novely je sprehľadniť systém schvaľovania liekov, otvoriť dvere inovatívnym terapiám a odstrániť dlhoročné nedostatky pri udeľovaní výnimiek, ktoré často nechávali ťažko chorých ľudí v neistote.
Pre bežných pacientov novela prináša predovšetkým predvídateľnejšie rozhodovanie zdravotných poisťovní a garantovanú ochranu v prípadoch, keď liečba reálne prináša výsledky.
Funguje liečba? Poisťovňa ju nesmie zastaviť pre rozpočet
Najcitlivejšia časť schváleného zákona sa týka takzvaných liekov na výnimku – teda preparátov, ktoré bežne nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Zákon presne definuje podmienky nároku: pacient musí vyčerpať všetky dostupné štandardné alternatívy a jeho stav nemožno liečiť iným bežne hradeným liekom.
Zásadnou zmenou je garancia pokračovania nastavenej terapie. Ak žiadosť o pokračovanie preukáže pozitívny efekt – čím sa rozumie nielen zlepšenie, ale aj stabilizácia zdravotného stavu či dokázateľné spomalenie postupu choroby –, poisťovňa nesmie pacientovi liek odoprieť s odôvodnením, že minula vyčlenené financie. Výnimky dostanú aj pacienti po transplantáciách orgánov, buniek a tkanív, kde bude úhrada pri splnení podmienok povinná, aby sa predišlo zlyhaniu celého zákroku.
Schválenie úhrady bude navyše štandardne platiť minimálne šesť mesiacov a proces dostane pevné lehoty: neúplnú žiadosť od lekára musí poisťovňa pripomienkovať do 15 pracovných dní a zdravotnícke zariadenie dostane 20 dní na doplnenie.
Rýchlejší príchod moderných liekov a povinnosti pre farmafirmy
Novela zásadne urýchľuje zaraďovanie moderných liekov do bežného zoznamu úhrad. Pri liekoch na zriedkavé diagnózy, detských liečivách či inovatívnych terapiách na závažné ochorenia nebude štát hneď pri vstupe na trh vyžadovať splnenie striktných kritérií nákladovej efektívnosti, pokiaľ liek preukáže významný klinický prínos. Ekonomická efektivita sa preverí až dodatočne po stanovenom čase.
Zákonodarcovia zároveň preniesli riziko aj na farmaceutický priemysel. Pokiaľ liek po skúšobnej lehote podmienky nesplní a štát ho zo systému úhrad vyradí, výrobca (držiteľ registrácie) je povinný financovať pokračovanie liečby rozbehnutým pacientom z vlastného vrecka, kým neprejdú na inú bezpečnú alternatívu.
Priame zľavy a návrat bezlepkových potravín
Zmeny zasiahnu aj cenotvorbu a finančné toky. Doterajší systém, pri ktorom poisťovňa uhradila plnú sumu a následne čakala na vrátenie peňazí od výrobcu, nahradí model priamych zliav zohľadnených už pri nákupe lieku. Zmluvy štátu s výrobcami budú zároveň obsahovať prísne stropy na celkové výdavky počas prvých troch rokov.
Novela napráva aj stav pri dietetických potravinách. Po novom umožní zaradiť späť medzi hradené položky základné bezlepkové a nízkobielkovinové suroviny – ako múku, chlieb či cestoviny – o ktoré pacienti prišli po škrtoch v roku 2022. Zároveň striktne zamedzuje tomu, aby sa z verejného poistenia hradili bežné výživové doplnky vo forme tabliet. Prvé opatrenia reformy začnú platiť postupne, pričom časť pravidiel vstúpi do platnosti v januári 2027.