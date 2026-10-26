Slovensko starne raketovým tempom: Seniorom je už každý piaty obyvateľ, dôchodkový systém čaká tvrdá skúška
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Daniel Zbudila
dnes 26. októbra 2026 o 19:20
Čas čítania 1:02

Slovensko starne raketovým tempom: Seniorom je už každý piaty obyvateľ, dôchodkový systém čaká tvrdá skúška

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Slovensko starne raketovým tempom: Seniorom je už každý piaty obyvateľ, dôchodkový systém čaká tvrdá skúška
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Slovensko prechádza bezprecedentným starnutím populácie.

Slovensko čelí zásadnej demografickej kríze. Kým pred tromi desaťročiami tvorili ľudia v poproduktívnom veku približne jedného z desiatich obyvateľov, dnes žije v krajine viac ako milión ľudí vo veku nad 65 rokov. Seniori tak v súčasnosti predstavujú takmer 20 percent celej populácie, uvádza tnlive.sk.

Dĺžka ľudského života sa posunula na historické maximá. V povojnovom období dosahoval priemerný vek dožitia iba 52 rokov u mužov a 56 rokov u žien. Dnešná realita ukazuje diametrálne odlišné čísla – muži na Slovensku dosahujú v priemere vyše 75 rokov a ženy prekračujú hranicu 81 rokov. Najdynamickejší nárast pritom zaznamenáva najstaršia veková skupina ľudí nad 85 rokov, ktorej počet sa za posledných 30 rokov viac ako zdvojnásobil.

 

Výzva pre štátnu kasu aj nová kúpna sila

Hoci dlhší život predstavuje úspech medicíny a životnej úrovne, pre štátny aparát znamená narastajúci ekonomický rébus. Pomer medzi pracujúcou populáciou a poberateľmi dávok sa neúprosne zužuje.

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Podľa demografa Borisa Vaňa z Infostatu sa dôsledky starnutia prejavia naprieč celou spoločnosťou. Najväčší nápor pocíti trh práce a najmä dôchodkové zabezpečenie, kde nízky počet prispievateľov do Sociálnej poisťovne v kontraste s armádou penzistov generuje systémové komplikácie.

Zásadný nárast výdavkov čaká aj slovenské zdravotníctvo. Ekonóm Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV upozorňuje, že dôchodkový systém bude čoraz nákladnejší a rapídne vystrelí dopyt po zariadeniach dlhodobej sociálnej starostlivosti.

Zároveň však platí, že staršia generácia nepredstavuje iba rozpočtovú položku. Pre súkromný sektor sa stáva vyhľadávanou cieľovou skupinou – ide o stabilných a solventných zákazníkov, ktorí cielene vyhľadávajú špecifické tovary, služby a zážitky. Spolu s rastúcim podielom seniorov sa tak postupne pretvára nielen ekonomika, ale aj celkové vnímanie života po 65-ke.

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Náhľadový obrázok: TASR/Ján Krošlák
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