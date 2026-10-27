V Nemecku vrazilo auto do skupiny ľudí. Zranili sa 4 osoby, polícia spustila streľbu
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TASR
dnes 27. októbra 2026 o 9:35
Čas čítania 0:31

V Nemecku vrazilo auto do skupiny ľudí. Zranili sa 4 osoby, polícia spustila streľbu

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V Nemecku vrazilo auto do skupiny ľudí. Zranili sa 4 osoby, polícia spustila streľbu
Zdroj: TASR/DPA/Moritz Frankenberg

Incident sa odohral v noci na utorok v meste Neustadt am Rübenberge v Dolnom Sasku.

Nemecká polícia sa v noci na utorok v meste Neustadt am Rübenberge v spolkovej krajine Dolné Sasko streľbou pokúsila zastaviť auto, ktoré predtým vrazilo do skupiny ľudí. Najmenej štyri osoby utrpeli zranenia, niektoré boli vážne, a záchranári ich previezli do nemocnice, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

Policajti v blízkosti incidentu vykonávali rutinnú dopravnú kontrolu a streľbou sa pokúsili zastaviť unikajúce auto, uviedla policajná hovorkyňa. Do následnej pátracej operácie sa zapojilo viacero policajtov aj vrtuľník.

Okolnosti krátko po incidente neboli jasné, ale prvé zistenia naznačujú, že zúčastnené osoby sa navzájom poznali a páchatelia sa zamerali na túto skupinu ľudí podľa všetkého úmyselne, uviedla hovorkyňa. „Postupnosť udalostí a presné úlohy zúčastnených zostávajú súčasťou vyšetrovania,“ dodala.

Podľa novinára agentúry DPA bolo na mieste niekoľko poškodených áut s deravými pneumatikami, rozbitým oknom či dierami po guľkách.

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Náhľadový obrázok: TASR/DPA/Moritz Frankenberg
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