Bizarná nehoda v Poľsku: Opitý vodič narazil do auta na červenej, na zadnom sedadle viezol mŕtvolu
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 26. októbra 2026 o 18:35
Čas čítania 0:28

Bizarná nehoda v Poľsku: Opitý vodič narazil do auta na červenej, na zadnom sedadle viezol mŕtvolu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Bizarná nehoda v Poľsku: Opitý vodič narazil do auta na červenej, na zadnom sedadle viezol mŕtvolu
Zdroj: Pexels/SHOX ART

Poľskí policajti vyšetrujú desivý a mimoriadne bizarný incident, ktorý vyšiel najavo pri zdanlivo bežnej dopravnej nehode neďaleko mesta Radom.

Vodič auta značky Ford ignoroval situáciu na ceste a vrazil do zadnej časti Toyoty, ktorá riadne stála na križovatke na červený signál semafora, uvádza Polsat News.

Privolaná policajná hliadka rýchlo zistila, že 35-ročný šofér je silno opitý – v dychu mu namerali zhruba 2,5 promile alkoholu. V podobnom stave bol aj jeho spolujazdec na prednom sedadle.

Rutinné dokumentovanie nehody sa však v sekunde zmenilo na vyšetrovanie závažného trestného činu. Policajti totiž na zadnom sedadle Fordu našli ležať telo 43-ročného muža bez akýchkoľvek známok života.

Hliadka oboch mužov na mieste zadržala a po tom, čo vytriezveli v cele predbežného zaistenia, ich podrobila výsluchom. Ako a prečo 43-ročný muž zomrel, zatiaľ poľské úrady nespresnili. Presnú príčinu a čas smrti má stanoviť nariadená súdna pitva.

22. októbra 2026 o 8:50 Čas čítania 0:39 Chcela ušetriť na oprave, zostala bez auta. Falošný mechanik jej Passat rozbil o stĺp, po náraze nemal ani vodičák Chcela ušetriť na oprave, zostala bez auta. Falošný mechanik jej Passat rozbil o stĺp, po náraze nemal ani vodičák
25. októbra 2026 o 13:18 Čas čítania 0:32 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
21. októbra 2026 o 15:00 Čas čítania 0:57 Európska komisia začala vyšetrovať Booking: Podozrieva ho zo zlyhania pri boji s falošnými inzerátmi a podvodmi Európska komisia začala vyšetrovať Booking: Podozrieva ho zo zlyhania pri boji s falošnými inzerátmi a podvodmi
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Guillaume.G
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Krimi
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 12:35
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
včera o 06:52
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
dnes o 13:32
Cena elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2027 je predbežne známa. Má dosiahnuť približne 79 eur za MWh
Cena elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2027 je predbežne známa. Má dosiahnuť približne 79 eur za MWh
dnes o 12:56
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
včera o 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 06:52
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
včera o 12:33
Slovinsko zaviedlo povinné vianočné odmeny. Zamestnanci dostanú najmenej polovicu minimálnej mzdy navyše
Slovinsko zaviedlo povinné vianočné odmeny. Zamestnanci dostanú najmenej polovicu minimálnej mzdy navyše
dnes o 13:32
Cena elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2027 je predbežne známa. Má dosiahnuť približne 79 eur za MWh
Cena elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2027 je predbežne známa. Má dosiahnuť približne 79 eur za MWh
dnes o 12:35
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
pred 3 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
včera o 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 3 dňami
Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku
Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku
22. 10. 2026 6:57
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 06:52
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Lifestyle news
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
pred 3 dňami
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Zahraničie Všetko
Študenti porazili Vučića: Srbský líder priznal prehru, Belehrad v noci zaplavili oslavy
včera o 22:50
Študenti porazili Vučića: Srbský líder priznal prehru, Belehrad v noci zaplavili oslavy
Vučić priznal prehru.
Lula da Silva vyhral prezidentské voľby v Brazílii. Bolsonaro odmieta uznať prehru, žiada anulovanie výsledkov
dnes o 07:20
Lula da Silva vyhral prezidentské voľby v Brazílii. Bolsonaro odmieta uznať prehru, žiada anulovanie výsledkov
Trump chce Viktora Orbána za šéfa OSN. Podporiť by ho mohli aj Rusko a Čína
dnes o 16:20
Trump chce Viktora Orbána za šéfa OSN. Podporiť by ho mohli aj Rusko a Čína
Trump chce po skončení vojny obchodovať s Ruskom aj Ukrajinou. Prehovoril aj o možnej ceste Melanie do Kyjeva
včera o 14:48
Trump chce po skončení vojny obchodovať s Ruskom aj Ukrajinou. Prehovoril aj o možnej ceste Melanie do Kyjeva
Slovinsko zaviedlo povinné vianočné odmeny. Zamestnanci dostanú najmenej polovicu minimálnej mzdy navyše
včera o 12:33
Slovinsko zaviedlo povinné vianočné odmeny. Zamestnanci dostanú najmenej polovicu minimálnej mzdy navyše
Trump nechal z USA deportovať takmer milión migrantov. Len pätina z nich bola odsúdená za trestný čin
pred 3 dňami
Trump nechal z USA deportovať takmer milión migrantov. Len pätina z nich bola odsúdená za trestný čin
Zahraničie Všetko
Bizarná nehoda v Poľsku: Opitý vodič narazil do auta na červenej, na zadnom sedadle viezol mŕtvolu
dnes o 18:35
Bizarná nehoda v Poľsku: Opitý vodič narazil do auta na červenej, na zadnom sedadle viezol mŕtvolu
včera o 22:50
Študenti porazili Vučića: Srbský líder priznal prehru, Belehrad v noci zaplavili oslavy
dnes o 07:20
Lula da Silva vyhral prezidentské voľby v Brazílii. Bolsonaro odmieta uznať prehru, žiada anulovanie výsledkov
Ekonomika Všetko
Tesco rozširuje expresné doručovanie do 60 minút: Už od zajtra mieri do krajských miest, donáška je zatiaľ zadarmo
dnes o 13:47
Tesco rozširuje expresné doručovanie do 60 minút: Už od zajtra mieri do krajských miest, donáška je zatiaľ zadarmo
pred 2 dňami
Nakupovanie cez internet čaká veľká zmena. Od novembra začnú na Slovensku platiť nové pravidlá pre odložené platby
dnes o 17:05
Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
dnes o 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Šofér na juhu Slovenska vletel do protismeru: Vodička Citroënu skončila v nemocnici
dnes o 16:18
Šofér na juhu Slovenska vletel do protismeru: Vodička Citroënu skončila v nemocnici
V obci Rumince (okres Rimavská Sobota) došlo v ranných hodinách k vážnej dopravnej nehode. Vodič dodávky z nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s osobným autom.
Vládny špeciál s Blanárom letel do Moskvy okľukou cez Baltské more. Poľsko mu zakázalo prelet
dnes o 14:05
Vládny špeciál s Blanárom letel do Moskvy okľukou cez Baltské more. Poľsko mu zakázalo prelet
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
1
dnes o 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
VYSVETĽUJEME: Pokazil sa ti mobil? Možno máš právo na jeho opravu aj po záruke
dnes o 11:11
VYSVETĽUJEME: Pokazil sa ti mobil? Možno máš právo na jeho opravu aj po záruke
Trumpa prišla podporiť Nicki Minaj.
1
dnes o 09:04
Trumpa prišla podporiť Nicki Minaj.
Viac