Poľskí policajti vyšetrujú desivý a mimoriadne bizarný incident, ktorý vyšiel najavo pri zdanlivo bežnej dopravnej nehode neďaleko mesta Radom.
Vodič auta značky Ford ignoroval situáciu na ceste a vrazil do zadnej časti Toyoty, ktorá riadne stála na križovatke na červený signál semafora, uvádza Polsat News.
Privolaná policajná hliadka rýchlo zistila, že 35-ročný šofér je silno opitý – v dychu mu namerali zhruba 2,5 promile alkoholu. V podobnom stave bol aj jeho spolujazdec na prednom sedadle.
Rutinné dokumentovanie nehody sa však v sekunde zmenilo na vyšetrovanie závažného trestného činu. Policajti totiž na zadnom sedadle Fordu našli ležať telo 43-ročného muža bez akýchkoľvek známok života.
Hliadka oboch mužov na mieste zadržala a po tom, čo vytriezveli v cele predbežného zaistenia, ich podrobila výsluchom. Ako a prečo 43-ročný muž zomrel, zatiaľ poľské úrady nespresnili. Presnú príčinu a čas smrti má stanoviť nariadená súdna pitva.