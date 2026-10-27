Ani sťahovanie aplikácií z oficiálneho obchodu Google Play nemusí byť stopercentnou zárukou bezpečnosti.
Podľa technologického portálu Android Authority sa do obchodu Google Play prepracovala nebezpečná napodobenina aplikácie WhatsApp, ktorú si stihlo nainštalovať viac ako 500-tisíc ľudí.
Útočníci pripravili mimoriadne dôveryhodnú kópiu. Aplikácia disponovala rovnakým názvom, identickou ikonou, propagačnou grafikou aj textovým popisom. Jej masívnemu rozšíreniu výrazne pomohlo to, že sa v Google Play zobrazovala medzi sponzorovanými výsledkami vyhľadávania priamo na popredných priečkach.
Odhalil ju jediný detail
Bežný používateľ nemal na prvý pohľad šancu podvod rozpoznať. Jediným rozlišovacím prvkom bol údaj o vydavateľovi. Kým legitímnu aplikáciu zastrešuje vývojárske štúdio WhatsApp LLC, pri podvodnej verzii bolo uvedené meno Agment Assets sallu. Práve kontrola vývojára je často jediným spoľahlivým spôsobom, ako sa vyhnúť stiahnutiu falošného softvéru.
Na prítomnosť podozrivej aplikácie v oficiálnom obchode prvýkrát upozornil používateľ diskusnej siete Reddit. Podľa britského webu Express sa softvér nachádzal v Google Play už od septembra a bezpečnostné filtre ho zachytili až po niekoľkých týždňoch. Google napodobeninu následne z obchodu natrvalo vymazal.
Ako postupovať, ak ju máš v telefóne?
Odstránenie z obchodu neznamená, že aplikácia zmizla aj zo samotných zariadení. Používatelia, ktorí si aplikáciu stiahli pred jej zablokovaním, ju majú vo svojich smartfónoch a tabletoch nainštalovanú dodnes.
Ak existuje podozrenie, že v zariadení beží neoficiálna verzia, odporúča sa nasledujúci postup:
- Otvoriť nastavenia aplikácií a overiť autora nainštalovanej verzie.
- Ak ide o napodobeninu od vydavateľa Agment Assets sallu, aplikáciu okamžite odinštalovať.
- Preveriť smartfón bezpečnostným skenerom alebo antivírusovým programom.
- Stiahnuť si overený, originálny WhatsApp priamo od štúdia WhatsApp LLC.
Samotný WhatsApp opakovane varuje, že upravené či podvodné aplikácie môžu obsahovať škodlivý kód, čítať súkromné správy, zneužívať udelené systémové oprávnenia alebo odcudziť prihlasovacie a osobné údaje.
Nejde pritom o ojedinelé zlyhanie schvaľovacieho procesu. Len v polovici októbra musel Google riešiť podobný incident, keď sa v obchode objavila falošná verzia internetového prehliadača Google Chrome, ktorú si do zariadení stiahlo vyše 100-tisíc ľudí.