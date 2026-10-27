V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu. Kvôli požiaru bytu evakuovali desiatky ľudí

Nikto sa, našťastie, nezranil.
Mesto Žilina vyhlásilo mimoriadnu situáciu v súvislosti s požiarom bytu, ktorý v utorok večer vypukol na Bratislavskej ulici. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, privolaným hasičom sa podarilo požiar uhasiť. Príčina požiaru nateraz nie je známa a bude predmetom vyšetrovania.
„Z bytového domu bolo evakuovaných 48 osôb, pričom žiadna z nich neutrpela zranenie. Obyvateľom, ktorí budú v prípade potreby umiestnení v telocvični Základnej školy na Hollého ulici, zabezpečí mesto a poverení pracovníci všetky náležité potreby vrátane stravy, hygienických potrieb a liekov,“ spresnila Ondrášová s tým, že v stredu (28. 10.) je naplánované zasadnutie krízového štábu.