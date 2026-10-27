Slovensko je na prahu historického úspechu v dobývaní vesmíru.
Projekt ECM1 spája vedeckých reprezentantov z viacerých krajín stredoeurópskeho regiónu. Pôjde o suborbitálny let – vesmírny stroj vystúpa do extrémnej výšky na hranici vesmíru, no nevstúpi na trvalú obežnú dráhu Zeme, uvádza TA3.
Logistiku a samotný let zabezpečí americký priekopník komerčnej kozmonautiky Virgin Galactic. Štart sa uskutoční z púštneho kozmodrómu Spaceport America v Novom Mexiku. Komerčná prevádzka novej flotily strojov by sa mala rozbehnúť v druhom kvartáli roka 2027, pričom presný termín Musilovej letu bude závisieť od výsledkov bezpečnostných testov.
Slovenská vedkyňa do projektu neprichádza ako turistka, ale ako kľúčová postava výskumu. „Dr. Musilová do ECM1 prináša skúsenosti z vedeckého prostredia a práve preto je pre našu posádku veľmi dôležitá,“ uviedol zakladateľ a vedúci misie René Šír. Konkrétny zoznam experimentov, na ktorých sa podieľajú aj slovenské vedecké pracoviská, predstavia organizátori po dokončení potrebných certifikácií.
Svetová rekordérka v simuláciách Marsu
Túžba lietať do vesmíru sprevádza Michaelu Musilovú od detstva, keď si tento cieľ stanovila už ako osemročné dievča. Pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) začala ako astrobiologička pracovať už vo veku 21 rokov.
Počas svojej kariéry spolupracovala s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), prestížnym Kalifornským technologickým inštitútom (Caltech) aj University College London. Výraznú stopu zanechala na Havaji, kde pôsobila ako riaditeľka výskumnej stanice HI-SEAS. Ako veliteľka tam odriadila rovných 40 simulovaných expedícií na Mesiac a Mars, čo predstavuje svetový unikát. Vyskúšala si aj simulovaný pobyt pod morskou hladinou a terénny výskum realizovala na všetkých svetových kontinentoch.
Svoje poznatky odovzdáva aj doma – v roku 2026 stála pri zrode simulovanej marťanskej misie na slovenskej stanici Kozmický Región, vedie projekt Astro Koruna Zeme a je spoluautorkou knihy Žena z Marsu.
Prípravu zachytí celovečerný film
Celý priebeh príprav na misiu ECM1, technické previerky posádky, rokovania aj nevyhnutné krízové momenty sleduje filmový štáb. O projekte vzniká celovečerný dokumentárny film 50 mil nad mořem, ktorý režíruje Vojtěch Petřina pod produkčnou taktovkou Jana Dundra.
Hoci je účasť slovenskej astrobiologičky na misii oficiálne potvrdená, celý projekt zostáva vo fáze intenzívnych príprav a presný kalendárny dátum štartu určí až finálny letový harmonogram dopravcu.