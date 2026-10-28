Stretnutie slovenského premiéra Roberta Fica a predsedu českej vlády Andreja Babiša v Prahe sprevádzala búrlivá atmosféra
Slovenský premiér Robert Fico spolu s premiérom ČR Andrejom Babišom v utorok v záhrade českého úradu vlády odhalili sochu česko-slovenského priateľstva. Považujú to za potvrdenie nadštandardných vzájomných vzťahov krajín. Spolupráca Slovenska a Česka je podľa Fica v súčasnej dobe dôležitejšia než inokedy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Krajiny podľa predsedu slovenskej vlády čelia náročným časom. V tejto súvislosti spomenul napríklad ropnú krízu či vojnové hrozby. „Chcem oceniť, že v týchto náročných časoch sa ukazuje spolupráca medzi ČR a SR ako možno ešte dôležitejšia ako kedykoľvek inokedy,“ zdôraznil.
Bronzová socha s názvom Medzi nami má podobu ČR a SR, ktoré si podávajú ruky, a je umiestnená na žulovom podstavci. Autorom diela je akademický sochár Vladimír Durbák. Socha podľa Fica ukazuje dve samostatné krajiny, ktoré však k sebe majú stále blízko. Českému úradu vlády ju darovalo slovenské veľvyslanectvo.
Politici sochu odhalili deň pred 108. výročím vzniku Československa. V Česku sa budú v deň štátneho sviatku konať rôzne podujatia, verejnosti budú sprístupnené sídla úradu vlády, Senátu a mnohých ministerstiev. Ráno sa na Národnom pamätníku Vítkov uskutoční tradičný pietny akt za účasti najvyšších ústavných činiteľov a večer český prezident Petr Pavel na Pražskom hrade odovzdá štátne vyznamenania.
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Česká a slovenská vláda po nástupe Babišovho kabinetu obnovili spoločné zasadnutia vlád, ktoré prerušila vláda Petra Fialu pre odlišný postoj krajín v zahraničnej politike, najmä v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Babiš za to Fialu opakovane kritizoval a tvrdil, že medzi Českom a Slovenskom spôsobil ochladenie vzťahov. Vlády najbližšie spoločne zasadnú o dva týždne v Bratislave. Minulý týždeň v piatok Prahu navštívil tiež slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.