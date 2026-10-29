Pri kontrolách narazila na neoprávnené daňové odpočty, luxusné nákupy či nepriznané platby na bankových účtoch.
Finančná správa ukončila v septembri 837 daňových kontrol, pri ktorých odhalila porušenia za takmer 15 miliónov eur. Medzi najčastejšie problémy patrili neoprávnené odpočty DPH, osobné nákupy zahrnuté do firemných výdavkov či nepriznané príjmy.
Kontrolóri preverili aj 2 063 registračných pokladníc a zistili 524 porušení. Za tie uložili pokuty v celkovej výške takmer 393-tisíc eur.
Neoprávnené odpočty DPH aj luxusné nákupy
V jednom z prípadov si podnikateľ neoprávnene odpočítal takmer 400-tisíc eur na DPH pri kúpe apartmánu, ktorý plánoval dlhodobo prenajímať na bývanie. Keďže takýto prenájom je oslobodený od DPH, na odpočet dane z kúpy nemal nárok.
Ďalší podnikateľ si do daňových výdavkov zahrnul autá a luxusný tovar, pri ktorých nedokázal preukázať súvislosť s podnikaním. Zároveň nesprávne odpisoval vozidlá a znižoval tržby údajnými vráteniami tovaru, ktoré nevedel doložiť. Finančná správa mu preto vyrubila daň vo výške 360-tisíc eur.
Kontrolóri odhalili aj podnikateľa, ktorý v daňovom priznaní uvádzal iba tržby z pokladnice eKasa. Platby za faktúry prijaté na bankový účet však nepriznal. Po ich preverení mu finančná správa vyrubila daň vo výške viac ako 36-tisíc eur.