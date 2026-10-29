Po vlne výhražných bombových e-mailov a tragických incidentoch štát sľuboval bleskové a masívne zabezpečenie našich škôl.
Realita uťahovania opaskov vo verejných financiách však pôvodné predstavy zrazila na zlomok. Celý systém sa momentálne iba overuje v testovacej fáze na desiatich školách. Záujem z regiónov je pritom masívny – požiadavku o štátne zabezpečenie odovzdalo vyše 1 400 vzdelávacích zariadení.
Štát preto musel projekt rozdeliť do troch etáp. Na tú úvodnú uvoľnil dva milióny eur, čo pokryje len približne stovku škôl a dohromady asi 250 kamier. Rezorty zároveň ubezpečujú, že žiadne sledovanie žiakov v triedach sa konať nebude – kamery budú strážiť striktne vonkajšie areály a vstupné dvere.
Drucker pripomína staré analógy
O tom, ktoré inštitúcie sa do prvej stovky prebojujú, bude rozhodovať špecializovaná komisia. Významným faktorom bude doterajšia výbava jednotlivých zariadení. Ako vysvetlil minister školstva Tomáš Drucker, štát už disponuje detailnou mapou potrieb z terénu: „Máme zmapované požiadavky škôl, dostali možnosť identifikovať alebo zaznamenať svoje potreby. Ale dnes školy, viac ako 50, možno 60 percent, majú kamerové vybavenie, a to tie tzv. analógové... Aj to bude súčasťou rozhodovania, do akej miery daná škola dnes má zabezpečenie.“
Drucker tak naznačil, že prednosť môžu dostať areály, ktoré doteraz nedisponujú ani zastaraným analógovým systémom.
Druhým kľúčovým kritériom bude samotná architektúra školských areálov. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nemožno uplatniť jednotný meter, pretože jednotlivé komplexy sa výrazne líšia: „Budeme posudzovať aj to technické riešenie budov, pretože dnes nie je jedna uniformná škola, ktorá by mala jednu budovu, kde viete zabezpečiť tie vchody. Ak budú finančné prostriedky k dispozícii, budeme potom postupovať ďalej.“
Šéf rezortu vnútra tak otvorene priznal, že ďalšie fázy a rozširovanie monitoringu na stovky ďalších čakajúcich škôl budú priamo závisieť od toho, či vláda nájde v štátnej kase voľné zdroje. Pokiaľ komisia uzavrie proces posudzovania bez komplikácií, technici by mali začať montovať prvé kamery začiatkom budúceho roka.